Disznóvágás: rendkívül veszélyes kriptovalutás csalókra csaptak le a hatóságok

A nyomozás 2024 júniusában zárult le, de a Binance csak most hozta nyilvánosságra a részleteket. Az eljárás nyomán lefoglalt vagyon egy „pig butchering” néven ismert csalási szisztémához kapcsolódik – írja az Origo.

A bűnözők egyre gyakrabban alkalmazzák a pig butcheringet a kriptovalutás csalásoknál / Fotó: Shutterstock AI Generator

Globális probléma a pig butchering

A Chainalysis szakértői blokkláncelemző eszközök segítségével 2022 novembere és 2023 júliusa között több tucat áldozat tranzakcióit követték nyomon. Végül a szakértők csalók tárcáihoz jutottak el, amelyeken 47 millió dollárt tartottak tether kriptovalutában, azaz USDT-ben.

A „pig butchering” típusú csalások egyre több áldozatot szednek. Az átverés során a csalók kifinomult pszichológiai manipulációs eszközökkel egy mély bizalmi kapcsolatot alakítanak ki az áldozatokkal, ezt követően pedig valótlan befektetési lehetőségek felvázolásával pénzt csalnak ki tőlük. A „pig butchering”, azaz „disznóvágás” elnevezés onnan ered, hogy a csalók először jól „felhizlalják” az áldozatot – bizalommal és érzelmi kötődéssel –, majd „levágják” őt, azaz teljesen leszívják a pénzügyi tartalékait.

Az elemzők átadták az információkat a bűnüldöző szerveknek, akik felkérték a stabilcoin kibocsátóját a pénzeszközök befagyasztására.

A gyors vagyonbefagyasztás megakadályozta a csalókat abban, hogy bevételüket fiat pénzre, azaz a központi bankok vagy más állami hatóságok által kibocsátott és deklarált törvényes fizetőeszközökre, mint például angol fontra, amerikai dollárra vagy euróra váltsák.

A vállalat megjegyezte, hogy a „pig butchering” egy globális probléma, amely messze túlmutat a kriptoiparon, de a blokklánc-technológia hatékony eszközöket kínál az ilyen csalási módszerek elleni küzdelemhez. További részleteket ide kattintva olvashat a témában.