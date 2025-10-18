Nem a bértranszparencia hozza el a bérsávok megjelölését az álláshirdetésekben

A bértranszparencia néven hivatkozott változás egész sor újdonságot hoz az uniós, és így a magyar munkaerőpiacra is, azon belül több részterületen változtatva meg addigi gyakorlatokat. Az EU-s szabályozásból kötelező előírások következnek a munkáltatók számára, melyeknek célja a bérdiszkrimináció visszaszorítása, valamint az, hogy csökkenjen a férfi és női munkavállalók közötti munkahelyen belüli bérszakadék – írja összeállításában az Origo, melyben a munkáltatókra háruló feladatokkal, valamint a munkavállalói oldalon tapasztalható változásokkal foglalkozik.

Dolgozó a győri Audi-gyárban: a bértranszparencia várhatóan sok változást hoz a munkaerőpiacon (illusztráció)

Fotó: Nagy Béla

Bértranszparencia: nincs kivétel, minden munkáltatóra vonatkozik

A lap arról ír, hogy új szabályozás egységesen érvényes minden munkáltatóra, azaz akár a közszférában működik, akár a magánszférában, úgy köteles a rá érvényes előírások alapján megfelelni annak. Ebbe a munkáltatói oldalon jelentkező feladatok közül az is beletartozik, hogy már a munkavállaló alkalmazása előtt – tehát a kiválasztási folyamat elején, vagy akár az álláshirdetésben – tájékoztatni kell őt a kezdő bérről, bérsávról, illetve alkalmazása alatt biztosítani kell, hogy megismerhesse az övéhez hasonló munkát végzők javadalmazását.

Ezzel kapcsolatos tapintható várakozás, hogy az EU-s irányelv véget vet a jövedelem megjelölése nélküli álláshirdetések világának, potenciálian időt és energiát spórolva ezzel munkavállalónak és munkáltatónak (elejét véve például annak, hogy csak egy heteken át tartó, többkörös kiválasztási folyamat végén derüljön ki, hogy a juttatási elképzelések nagyon eltérnek a két oldalon).

„Az nem kötelezi a munkáltatókat arra, hogy minden álláshirdetésben szerepeljen a bérsáv, de erősen ösztönzi az átláthatóságot. A piaci tapasztalatok szerint a jelentkezők többsége a pozíció és a fizetés alapján szűri az álláshirdetéseket, és lényegesen több jelentkező érkezik azokra a hirdetésekre, ahol meg van adva a bérsáv, ezért üzletileg is indokolt azok feltüntetése” – nyilatkozta Origónak Mihályi Magdolna, Jobtain HR Szolgáltató vezetője.