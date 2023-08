Elérte stratégiai célját a Rail Cargo Group (RCG) és az Ekol Logistics együttműködése: szervezésükben már heti 3 vonatpárral szállítja Magyarországra a török áruval rakott pótkocsikat. Ezzel jelentősen csökken az üvegházhatású gázoknak az adott fuvarozáshoz kacsolódó kibocsátása, és a magyarországi autópályák terhelése is – írja az Ekol közleménye.

Az Ekol és az RCG is hozzájárul a magyar-török árucsereforgalom növekedéséhez

Fotó: Ekol Logistics

A vasúti árufuvarozás meghatározó térségi vállalatcsoportja és a török–magyar áruforgalomban élenjáró logisztikai társaság stratégiai együttműködésében szerepet játszik az intermodális fuvarozás erősítése mellett az, hogy minél nagyobb volumeneket tereljenek közútról vasútra. A forgalmat a budapesti Rail Cargo Terminal – BILK-en keresztül bonyolítják. „Zavartalan és gördülékeny a kétoldalú árufuvarozás, amelyben – mutat rá a közlemény – meghatározó szerepe van annak, hogy nő a török vállalatok részvétele a magyarországi nagyberuházásokban."

A partnerek a kombinált fuvarozással modern megoldásokat kínálnak az ellátási lánc szereplőinek, a környezeti előnyök mellett az egyszerűbb határátmenet révén tervezhetőbbé téve a fuvarozást.

Szorosabb magyar-török szálak

A török cégek magyarországi beruházásokban tervezett további részvételéről a Világgazdaság legutóbb a múlt héten írt. Eszerint a törökországi Calik Enerji Swiss AG és az olaszországi Ansaldo Energia Spa konzorcium (más jelentkezők mellett) szívesen megépítené azt a két, egyenként 500 megawattos gázüzemű erőművet, amelyet az MVM Tiszai Erőmű építtetne. Nem lenne meglepő, ha ez a beruházás is terítékre kerülne Recep Tayyip Erdogan török államfő augusztus 20-i budapesti munkalátogatásán, amelyre Orbán Viktor miniszterelnök meghívására érkezik. A magyar-török energetikai kapcsolatok egy másik szála, hogy a kis-ázsiai ország Akkuyu nevű települése mellett egy olyan bkokkokkal ellátott atomerőmű épül, mint majd Pakson is, de üzleti szempontból egészen más konstrukcióban. Török területen keresztül halad továbbá az a gázvezeték is, amely Magyarországot is ellátja oroszországi földgázzal azóta, hogy Oroszország leállította az Ukrajnán keresztüli európai exportját. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter januárban úgy fogalmazott, hogy Magyarországon közel száz török cég csaknem kétezer munkavállalót foglalkoztat,

a jövőben pedig újabb több száz további munkahely jöhet létre a török befektetéseknek köszönhetően.

A két ország közötti tárgyalások a gazdasági együttműködést elsősorban a hadászat, az egészség- és gyógyszeripar, az élelmiszeripar, a turizmus és az energetika területén erősítenék.