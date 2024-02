Ötmilliárd forint értékű műtárgy kerül teherautókra a Városligetben

A Liget Budapest beruházásban érintett intézmények vagyonkezelésében, illetve őrizetében lévő kulturális javak, nem műtárgynak minősülő tárgyak, berendezések, eszközök költöztetésére nettó 700 millió forint áll rendelkezésre. A szállítmányozásra vonatkozó keretmegállapodásra a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. közbeszerzési eljárást írt ki.

Óvatosan kell csomagolni és szállítani a múzeum tárgyait.

Fotó: Kállai Márton / Szabad Föld

A keretmegállapodás alapján a múlt év utolsó negyedében már lehívtak 46,1 millió forintnyi megbízást. A nyertes ajánlattevő a Museum Complex Szállítmányozó és Szolgáltató Kft. volt, mellette még az M-PaKK Logisztikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. pályázott. Az összes, mintegy 30 ezer műtárgy biztosítási összege nettó 5 milliárd forint.

A legértékesebb műtárgy egyedi biztosítási értéke 200 millió forint.

A konkrét feladatok három nagy tételből állnak.

Kerámiakincsek öt kilométeren

A Néprajzi Múzeum közel 26 ezer darabból álló és 2 milliárd forint összbiztosítású kerámiagyűjteményét át kell költöztetni a budapesti X. kerületből a XIV-be. A tárgyak már becsomagolt állapotban várják az elszállításukat. Először ellenőrizni kell a csomagokat, adott esetben újracsomagolni, szállítható állapotba hozni, majd el is szállítani a fogadó helyszínre. Ott az épületen belül a megjelölt helyre kell mozgatni, kicsomagolni, végül átadni. Jelenlegi állapotában az állomány 5 ezer polcfolyóméteren helyezkedik el kartondobozokba csomagolva.

Hűthető rakterű teherautók is kellenek

A múzeum könyvtári anyagának és archívumának költöztetésébe beleértendő 2700 polcfolyóméternyi anyagon felül 60 szekrény, irattárolók és tálcák is. A teljes állomány 14 ezer tárgyat jelent. Jellemzően már ezek is be vannak csomagolva, de a csomagokat még ládázni kell. A könyvtári anyag és az archívum esetében a közzétételből nem derül ki, hogy honnan hová kell szállítani a múzeum értékeit.

Mintegy kétezer tárgy különösen érzékeny a hő- és páraingadozásra, ezért ezeket hűthető rakterű teherautóban kell célba juttatni.

Az érzékeny tárgyakon belül mintegy 700 törékeny, vagyis bélelt ládákban kell szállítani azokat.

A szállítandó könyvek egyelőre 4 ezer folyóméternyi polcon találhatók, kicsomagolt állapotban. A gyűjteményben található 67 folyóméternyi muzeális könyv. El kell szállítani 40 folyóméternyi működési iratot és néhány kisebb eszközt, ezek lezárt kartondobozokban vannak, továbbá tíz irodai bútort. A szállítónak kell gondoskodnia a szállításhoz szükséges fedeles műanyag ládákról, a könyveket sorrendtartás mellett kell csomagolniuk, a ládákat feliratozniuk, majd az elszállított könyveket a végleges helyükön sorrendtartás mellett polcra helyezniük.

Huszonhatezer kerámia költözik.

Fotó: Kállai Márton / Szabad Föld

Az állandó kiállítás műtárgyai közel 3700 tételt jelentenek, 2,9 milliárd forint összbiztosítási értékben. Ezeket a XIII. kerületből kell a XIV-be juttatni. A tárgyak jellemzően már be vannak csomagolva. A feladat a fentiekben már felsorolt, kézenfekvő lépések után a célállomáson az átadásuk. A tárgyak közül mintegy 500 érzékeny, törékeny.

Vinni kell a makettet is – még nem tudni, hová

A fentieken túl el kell szállítani a megújult Városliget makettjét is. A makett nem muzeális műtárgy, de törékeny, ezért a szállításakor speciális előírások érvényesek, kiemelten a zárt szállítódoboz és a légrugós hátsó tengely. A makettet Budapesten kell átvenni, eljuttatni egy később meghatározandó helyszínre, majd onnan visszahozni Budapestre. (Ehhez előbb szét kell szerelni a makettet, majd össze.)

A kiírás szerint számolni kell előre nem látható, a Liget Budapest projekthez kapcsolódó szállítási feladatokkal is.