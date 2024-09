Mit tehet az MNB a zöldátállásért? – 1.rész: A jegybankok felelőssége és lehetőségei

Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy miért foglalkoznak a jegybankok az éghajlatváltozással? Az ismert, hogy a klímaváltozás széles körű és akár súlyos gazdasági következményekkel járhat, ennél fogva a gazdasági életbe mélyen integrált pénzügyi rendszer szereplőire is hatással van. Ezek a hatások egyrészt közvetlen fizikai kockázatok formájában, például természeti káreseményekként jelentkeznek, másrészt a gazdasági modell átalakulásából adódó, sokszor szabályozói oldalról kikényszerített átállás is számos kihívást rejt magában. Ha elfogadjuk, hogy ezek a klímakockázatok valósak, illetve egyúttal pénzügyi kockázatot is jelentenek, beláthatjuk, hogy a pénzügyi rendszer stabilitásának fenntartásáért felelős központi bankoknak, illetve felügyeleti jogosítványokkal rendelkező intézményeknek felelősségük van azok kezelésében.

A jegybankok felelőssége és lehetőségei / Fotó: Shutterstock

Az éghajlatváltozás fizikai hatásai közvetlen módon a termékek és szolgáltatások árszínvonalát is befolyásolhatják, amire közvetett módon a gazdasági szereplők klímaváltozásra adott válaszai szintén hatással lehetnek. Ezek a folyamatok a keresleti és kínálati viszonyok alakításán keresztül nemcsak az árak alakulását, hanem számos fontos makrogazdasági változót is befolyásolnak. A klímaváltozás komplexitásából és univerzális jellegéből adódóan jelentős hatást gyakorol a gazdasági folyamatokra, amelyeket a jegybankoknak szorosan figyelemmel kell követniük.

Összességében tehát megállapítható, hogy az inflációkövető jegybankoknak elsődleges céljuk elérése érdekében nincs más választásuk, mint valamilyen formában beépíteni döntéshozatali mechanizmusukba az éghajlatváltozással kapcsolatos szempontokat.

A központi bankok az árstabilitási és pénzügyi stabilitási céljaikon túl is fordíthatnak figyelmet a klímaváltozás elleni harcra. Feladataik között sok esetben szerepelnek reálgazdasági célok, például a kormányzati gazdaságpolitika támogatása, aminek szintén részét képezheti a környezeti fenntarthatóság elérése. A klímaváltozás mérsékléséhez gazdaságszerkezeti átalakulásra, ezzel együtt pedig jelentős mértékű beruházásra van szükség, amelynek finanszírozása döntően a pénzügyi közvetítőrendszer feladata. A jegybankok mint a pénzügyi rendszer központi szereplői úgy is hozzájárulhatnak a zöldberuházások ösztönzéséhez, hogy eszköztárukat használva a fenntarthatósági szempontokból előnyös célok felé terelik a pénzügyi forrásokat. Végül kiemelendő, hogy a közvetlen intézkedéseken felül a jegybankok példamutatásukkal is formálhatják pénzügyi rendszer szereplőinek szemléletét.