A Róna-gyűjtemény nem koncentrál korokra, irányzatokra, művészekre, életműszakaszokra, és éppen ez az, ami lehetővé teszi, hogy a darabjai bérbe adhatók legyenek irodai, szállodai terek dekorálására. A gyűjtő szerint semmi nem eladó, de szinte bármi kibérelhető – így a Fine Art Rent-el való együttműködésnek köszönhetően kollekciójának számos darabja megtalálható már magyarországi és külföldi irodákban, szállodákban egyaránt.

Róna András a gyűjteményét bemutató albummal

Fotó: Képek Róna András jóvoltából

A Fine Art Rent hoteleknek, cégeknek kölcsönöz műalkotásokat: az érdeklődők egy raktárkészletből válogathatnak, és a náluk elhelyezett művekért szerződés szerinti havi díjat fizetnek. De kölcsönöznek képeket egyszeri eseményekre, akár fotózásokra is. Róna András eredetileg jogász végzettségű, a műtárgybérlés ötlete akkor pattant ki a fejéből, amikor ügyvédként tárgyalva észrevette, hogy

a legtöbb irodában nincs értelmezhető kép a falon.

Gyakran még az olyan nemzetközi cégeknél sem, ahol az anyavállalatról tudható, hogy eurómilliókat fektet műtárgyakba.

A Matild Palace egyik szobája, ahol a Róna gyűjtemény alkotásai díszítik a falakat Fotó: Képek Róna András jóvoltából

Róna Andrásnak meggyőződése, hogy egy tér, egy enteriőr csak akkor kezd el igazán élni, amikor műalkotások kerülnek bele. Róna gyűjtőként folyamatosan tanul, becsüstanfolyamot végzett, illetve egyre mélyebbre ássa magát a műtárgypiac és a művészeti élet rétegeibe. Szerinte a kollektor, a gyűjtő tulajdonképpen egy kurátor, aki kiválogatja a létező kortárs művészeti alkotások közül azt, ami olyasmiről szól, amit ő is el akarna mondani, ami megérinti, amihez köze van.

Azok a cégvezetők, akik a gyűjteményéből a vállalati terekbe válogatnak, a döntéseikkel ugyanúgy kifejezhetik a cég értékrendjét, amit az ügyfelek azonnal értelmezni tudnak.

„Meglehetősen nagy gyűjteményi anyaggal rendelkezem, amit nem kívánok eladni, bár nem tudom kiszámítani, mi fog történni a jövőben. Szerettem volna rögzíteni a gyűjtemény jelen állapotát, ez motiválta a most megjelenő album kiadását, amely bemutatja a kollekciót. Egyelőre nem tervezem, hogy akár egy képtől is megválnék, ezért adom inkább bérbe azokat, amelyekkel már nem tudom körbevenni magam” - nyilatkozta a Világgazdaságnak.

A Collect Hotel - szintén Róna András műtárgyaival

Fotó: Képek Róna András jóvoltából

Októberben a Godot Galériában láthatták az érdeklődők a Róna gyűjtemény válogatott képeiből álló tárlatot, ahol a kiállított festmények korábban egy-egy szépirodalmi kötet vagy művészeti album borítóképeként szerepeltek. Róna Andrást azok a művek érdeklik, amelyek megszólítják, és amelyek mondanak valamit a korról, amelyben születtek. Aligha véletlen, hogy gyűjteményének darabjai könnyen kapcsolódnak a jelen világunkról szóló kortárs irodalommal is. A kollekciót reprezentáló, most megjelenő album címe is erre utal: Kortárs művek és művészek a Róna gyűjtemény tükrében – a művészeti kötetet az október 19-én nyíló Art Market Budapest nemzetközi kortárs művészeti vásáron mutatják be.