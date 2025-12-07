Rippl-Rónai kukoricás korszakának Kunffy-portréjára is lehet licitálni a karácsonyi Virág Judit-aukción

Rippl-Rónai József életművének az úgynevezett „kukoricás képek” a legértékesebb darabjai a műkereskedelemben, mert egyszerre ritkák, ikonikusak és gyűjtői szempontból az életmű csúcskategóriáját jelentik.

A Kunffy Lajosról tüzes színekkel megfestett portré Rippl-Rónai kukoricás korszakának egyik remekműve / Fotó: Virág Judit Galéria és Aukciósház

A magas árak több tényezőből állnak össze:

A kukoricás korszakot a művészettörténetben is Rippl-Rónai legérettebb, legegyedibb stílusának tartják. A gyűjtők általában az ilyen „signature style” darabokért fizetnek a legtöbbet, ez Rippl-Rónai esetében a kukoricás korszak. A korszak alig 4-5 évig tartott, és ezalatt viszonylag kevés komplett kukoricás festmény született, a ritkaság az, ami az árakat erősen felhajtja. A kukoricás technika egyedi magyar modernista stílus, könnyen azonosítható, nemzetközileg is karakteres. A gyűjtők szeretik az olyan művészeket, akiknek védjegyszerű, összetéveszthetetlen korszakuk van. Ezen felül a dekoratív érték sem elhanyagolható, a kukoricás művek melegek, harmonikusak, mindenféle enteriőrbe jól illeszkednek.

A magyar modernizmus három nagy ikonja (Rippl, Vaszary, Bernáth) közül Rippl-Rónai a leginkább közönségkedvenc, így a kereslet eleve erős iránta, ráadásul biztos befektetésnek számít. A kukoricás képek ártrendje hosszú távon stabil, emelkedő, infláció feletti teljesítményű. A tulajdonosok ritkán adják el, ezért amikor felbukkan egy kukoricás darab sokan indulnak érte. A most felbukkant festményt különösen értékessé teszi a személyes háttere. A kaposvári festő jó barátját, Kunffy Lajos festőművészt örökítette meg a vásznon. A két férfi évtizedeken át ápolt szoros barátságot, együtt járták be Párizst, majd utaztak haza Kaposvárra, ahol gyakran lefestették egymást és feleségeiket is – ebből lettek a híres Barátság-képek. A Kunffy Lajosról tüzes színekkel megfestett portré Rippl-Rónai legkeresettebb, kukoricás korszakának egyik remekműve. Kikiáltása ára 65 millió forint, becsértéke 100-150 millió forint.

Kmetty János: A Városligeti táj / Fotó: Virág Judit Galéria és Aukciósház

Kmetty János Városliget ciklusának egyik darabja egy fontos hazai műgyűjteményből kerül ki a piacra, K.GY. úr gyűjteményéből, amit 1998-ban a Kieselbach galéria mutatott be egy kiállításon, ahol ez a kép is látható volt. Kmetty a Városliget mellett lakott, gyakran járt ide megörökíteni a városi parkot. A Városligeti táj című festmény 20 millió forintos kikiáltási árról indul, 30-40 millió forintos becsértékes sáv mellett.