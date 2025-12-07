Deviza
Rippl-Rónai kukoricás korszakának Kunffy-portréjára is lehet licitálni a karácsonyi Virág Judit-aukción

Rippl-Rónai barátság portréja, Scheiber futurista táncosnői, id. Markó Károly egyik fő műve, a kortársak közül pedig Keserü Ilona képe a december 8-i Virág Judit Galéria karácsonyi aukciójának fő tételei.
Jankó Judit
2025.12.07, 10:31
Frissítve: 2025.12.07, 12:08

Rippl-Rónai József életművének az úgynevezett „kukoricás képek” a legértékesebb darabjai a műkereskedelemben, mert egyszerre ritkák, ikonikusak és gyűjtői szempontból az életmű csúcskategóriáját jelentik. 

A Kunffy Lajosról tüzes színekkel megfestett portré Rippl-Rónai kukoricás korszakának egyik remekműve / Fotó: Virág Judit Galéria és Aukciósház

A magas árak több tényezőből állnak össze:

  1. A kukoricás korszakot a művészettörténetben is Rippl-Rónai legérettebb, legegyedibb stílusának tartják. A gyűjtők általában az ilyen „signature style” darabokért fizetnek a legtöbbet, ez Rippl-Rónai esetében a kukoricás korszak. 
  2. A korszak alig 4-5 évig tartott, és ezalatt viszonylag kevés komplett kukoricás festmény született, a ritkaság az, ami az árakat erősen felhajtja. 
  3. A kukoricás technika egyedi magyar modernista stílus, könnyen azonosítható, nemzetközileg is karakteres. 
  4. A gyűjtők szeretik az olyan művészeket, akiknek védjegyszerű, összetéveszthetetlen korszakuk van. 
  5. Ezen felül a dekoratív érték sem elhanyagolható, a kukoricás művek melegek, harmonikusak, mindenféle enteriőrbe jól illeszkednek. 

A magyar modernizmus három nagy ikonja (Rippl, Vaszary, Bernáth) közül Rippl-Rónai a leginkább közönségkedvenc, így a kereslet eleve erős iránta, ráadásul biztos befektetésnek számít. A kukoricás képek ártrendje hosszú távon stabil, emelkedő, infláció feletti teljesítményű. A tulajdonosok ritkán adják el, ezért amikor felbukkan egy kukoricás darab sokan indulnak érte. A most felbukkant festményt különösen értékessé teszi a személyes háttere. A kaposvári festő jó barátját, Kunffy Lajos festőművészt örökítette meg a vásznon. A két férfi évtizedeken át ápolt szoros barátságot, együtt járták be Párizst, majd utaztak haza Kaposvárra, ahol gyakran lefestették egymást és feleségeiket is – ebből lettek a híres Barátság-képek. A Kunffy Lajosról tüzes színekkel megfestett portré Rippl-Rónai legkeresettebb, kukoricás korszakának egyik remekműve. Kikiáltása ára 65 millió forint, becsértéke 100-150 millió forint.

Kmetty János: A Városligeti táj / Fotó: Virág Judit Galéria és Aukciósház

Kmetty János Városliget ciklusának egyik darabja egy fontos hazai műgyűjteményből kerül ki a piacra, K.GY. úr gyűjteményéből, amit 1998-ban a Kieselbach galéria mutatott be egy kiállításon, ahol ez a kép is látható volt.  Kmetty a Városliget mellett lakott, gyakran járt ide megörökíteni a városi parkot. A Városligeti táj című festmény 20 millió forintos kikiáltási árról indul, 30-40 millió forintos becsértékes sáv mellett.

Markó Károly: Rhodopis cipője /Fotó: Virág Judit Galéria és Aukciósház

Az aukció egyik fontos tétele id. Markó Károly 1835-ös remekműve. A művész alkotói élete nagy részét Itáliában töltötte. A Rhodopis cipője című festmény is id. Markó római időszakának egyik fő műve. Az alkotás a Hamupipőke történet egyik legkorábbi, antik görög változatát ábrázolja, amikor a folyóban fürdőző Rhodopis saruját ellopja a sas. A festmény kikiáltási ára 16 millió forint, becsértéke 30-40 millió forint.

Szőnyi István: Szürke Duna / Fotó: Virág Judit Galéria és Aukciósház

Szőnyi István zebegényi tájképe az 1935-ös Szürke Duna 12 millió forintról indul, 20-30 millió forintos becsérték mellett. Ziffer Sándor Rue Vaugirard című festménye 1910-ből való, abból az évből, amikor megnősült és Nagybányáról Párizsba költözött, a Rue Vaugirardon egy műteremházba. A 10 millió forintos kikiáltási ár mellett a kép 18-24 millió forintos becsértéket kapott.

Scheiber Hugó szellemesen ragadta meg a nagyváros jellegzetes karaktereit, a villogó reklámokat, a gyorsuló városi közlekedést.  A most aukcióra kerülő Táncosnők című képe 1933-ból, abból az időszakból való, amikor a dzsessz villámgyorsan terjedt, és Josephine Baker-lázban égett a város. A kép 7,5 millió forintos kikiáltási árról indul, de becsértéke 14-18 millió forint.

Scheiber Hugó: Táncosnők / Fotó: Virág Judit Galéria és Aukciósház

A kortárs anyagban az idén 91 éves Keserü Ilona Táj (Nyolcszögletű) című alkotására lehet licitálni 30 millió forintos induló áron. Az 50-70 millió forintos becsértéket kapott vászondomborítás évtizedek festői és színproblematikai kérdésfeltevéseinek egyfajta összegzéseként hat. Keserü Ilona 110 millió forintos leütési árával a legdrágábban elkelt élő magyar művész a hazai piacon, akinek munkái a világ fontos múzeumaiban is megtalálhatóak. Falikárpitját a New York-i Metropolitan Múzeum vásárolta meg pár éve.

Weiler Péternek pedig egy AI asszisztenciával készült alkotására lehet majd licitálni a Kongresszusi Központban és ahogy ez mostanában megszokott sok Czene Béla és Mácsai István kép szerepel az anyagban.

