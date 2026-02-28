Irán megtámadta az amerikai bázisokat – rakéták csapódtak be Bahreinben és az Emírségekben

Az iráni Forradalmi Gárda bejelentette, hogy támadást intézett minden, a térségben lévő amerikai támaszpont ellen. A bahreini állami hírügynökség (BNA) közlése szerint rakétatámadás érte az Egyesült Államok Bahreinben állomásozó ötödik flottáját.

Iráni rakétatámadás érte az Egyesült Államok Bahreinben állomásozó ötödik flottáját / Fotó: Anadolu via AFP

Irán légi csapást mért Izraelre és amerikai támaszpontokra is

A Forradalmi Gárda a Taszním iráni hírügynökséghez eljuttatott közleményében írt arról, hogy támadást kezdett a térségben lévő összes amerikai támaszpont ellen. Közölték, hogy az Iránt ért légi csapásokra válaszul izraeli célpontokat is támadnak.

A Press TV iráni televíziós hírcsatorna arról számolt be, hogy az ötödik amerikai flotta elleni rakétát Iránból lőtték ki.

Szemtanúkra hivatkozó jelentések robbanásokról számoltak be az egyesült arab emírségekbeli Abu-Dzabiból és Dubajból, a szaúd-arábiai Rijádból, valamint Katarból is.

Az Egyesült Arab Emírségek „részleges és átmeneti” légtérzárat jelentett be. Szíria, Kuvait és Katar hasonló lépést tett.

Az Emírségek védelmi minisztériuma megerősítette, hogy az országot Iránból érkező ballisztikus rakéták vették célba, a rakétákból lehulló darabok pedig a főváros, Abu-Dzabi egyik lakónegyedében anyagi károkat okoztak, valamint hangsúlyozta: Abu-Dzabi fenntartja magának a jogot, hogy minden őt érő támadásra választ adjon.

Katari hivatalos források szintén azt közölték, hogy az ország légvédelme több rakétát is elfogott. A katari belügyminisztérium közleményben hangsúlyozta, hogy az államban a helyzet biztonságos és „nincsenek jelek arra, hogy a belbiztonság veszélyben lenne”, mindazonáltal felszólította a lakosságot, kerülje a katonai létesítményeket és igyekezzen biztonságos helyen maradni.

Iraki katonai források a sajtónak azt közölték, Izrael felől harci repülőgépek és rakéták hatoltak iraki légtérbe, és Bagdad fölött is átrepültek.

A bagdadi kormány már korábban légtérzárat jelentett be.

Az iraki Népi Mozgósítási Erők (PMF) nevű, zömében síita milíciákból álló iraki katonai szervezet bejelentette, hogy két tagja életét vesztette a Bagdadtól 60 kilométerre délnyugatra lévő Dzsurf esz-Szahr településént érő légi csapásban, majd az azt követő robbanásokban. Iraki biztonsági források ugyanakkor azt közölték, hogy rakétatámadás ért egy amerikai bázist iraki Kurdisztánban.