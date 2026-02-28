Deviza
EUR/HUF376,79 -0,04% USD/HUF318,78 -0,06% GBP/HUF429,92 -0,04% CHF/HUF414,42 -0,04% PLN/HUF89,19 -0,04% RON/HUF73,88 -0,04% CZK/HUF15,54 -0,05% EUR/HUF376,79 -0,04% USD/HUF318,78 -0,06% GBP/HUF429,92 -0,04% CHF/HUF414,42 -0,04% PLN/HUF89,19 -0,04% RON/HUF73,88 -0,04% CZK/HUF15,54 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
olaj
Hormuzi szoros
Irán

Most van nagyon nagy baj: Irán lezárta az olaj legfőbb útját, egyetlen tankerhajó se jut át a Hormuzi-szoroson – beláthatatlan következményei lesznek

Az Forradalmi Gárda állítólag figyelmeztette a térségben haladó hajókat, hogy senki sem kelhet át a Hormuzi-szoroson. A lezárás súlyos következményekkel járhat a globális energiaellátásra és az árakra nézve.
VG
2026.02.28, 17:45
Frissítve: 2026.02.28, 18:04

Az Európai Unió Aspides nevű haditengerészeti missziójának egyik tisztviselője szombaton arról számolt be, hogy a térségben közlekedő hajók VHF-rádióüzeneteket kaptak az iráni Forradalmi Gárdától, amelyek szerint „egyetlen hajó sem haladhat át a Hormuzi-szoroson”.

Aerial,View,Above,A,Large,Crude,Oil,Product,Tanker,Ship gázár, lng,, olaj
Most van nagyon nagy baj: Irán lezárta az olaj legfőbb útját, egyetlen tankerhajó se jut át a Hormuzi-szoroson / Fotó: Clare Louise Jackson / Shutterstock

A Reuters beszámolója szerint a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalának számító szoros köti össze a legnagyobb Öböl menti olajtermelő országokat – köztük Szaúd-Arábiát, Iránt, Irakot és az Egyesült Arab Emírségeket – az Ománi-öböllel és az Arab-tengerrel. 

A névtelenséget kérő tisztviselő a Reutersnek úgy nyilatkozott: Irán hivatalosan nem erősítette meg, hogy ilyen tartalmú utasítást adott volna ki.

Teherán évek óta fenyeget azzal, hogy lezárja a szűk tengeri átjárót, amennyiben támadás éri az Iráni Iszlám Köztársaságot.

Orbán Viktor szerint az iráni háború felértékeli az orosz szállításokat a Barátság kőolajvezetéken

A közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor arra az újságírói kérdésre, hogy az iráni háború hogyan érinti Magyarországot, azt válaszolta, hogy nagy mennyiségű olajat szállít a világnak Irán, és ha háború van, akkor nem szállít. Továbbá egy nagyon fontos tengeri átjárót ellenőriz Irán.

De mit jelent mindez? Hogy sokkal kevesebb kőolaj kerül a világpiacra, ez árnövekedést eredményez, ezt valahogy ki kell védenünk

jelentette ki a miniszterelnök.

Hozzátette, ezért lenne fontos az orosz olaj a Barátság kőolajvezetéken. „Súlyos háború előtt állunk, ez meg fogja bénítani az ottani olajkitermelést és szállítást. Könnyen lehet, hogy a Barátság kőolajvezeték fontossága az iráni háború miatt a kétszeresére nő – fogalmazott.

Szombat reggel Izrael megelőző támadást indított Irán ellen. Amerika részt vett a támadásban – ezt Donalt Trump amerikai elnök erősítette meg. Elemzők szerint az olaj szempontjából Irán válaszlépése akár fontosabb is lehet, mint maga a csapás.

Három fő forgatókönyvvel számolnak az iráni konfliktus kapcsán: egy korlátozott csapás esetén az olajárak csak átmenetileg ugranának meg, majd stabilizálódnának. Tartós drágulást az iráni export tartós kiesése vagy a regionális infrastruktúra sérülése hozhatna, a Goldman Sachs szerint napi egymillió hordó egyéves kiesése mintegy 8 dolláros áremelkedést okozna.

A legnagyobb kockázat a Hormuzi-szoros zavara, ami szélsőséges esetben 100 dollár fölé is emelheti az olajárat. 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu