Most van nagyon nagy baj: Irán lezárta az olaj legfőbb útját, egyetlen tankerhajó se jut át a Hormuzi-szoroson – beláthatatlan következményei lesznek

Az Európai Unió Aspides nevű haditengerészeti missziójának egyik tisztviselője szombaton arról számolt be, hogy a térségben közlekedő hajók VHF-rádióüzeneteket kaptak az iráni Forradalmi Gárdától, amelyek szerint „egyetlen hajó sem haladhat át a Hormuzi-szoroson”.

Most van nagyon nagy baj: Irán lezárta az olaj legfőbb útját, egyetlen tankerhajó se jut át a Hormuzi-szoroson / Fotó: Clare Louise Jackson / Shutterstock

A Reuters beszámolója szerint a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalának számító szoros köti össze a legnagyobb Öböl menti olajtermelő országokat – köztük Szaúd-Arábiát, Iránt, Irakot és az Egyesült Arab Emírségeket – az Ománi-öböllel és az Arab-tengerrel.

A névtelenséget kérő tisztviselő a Reutersnek úgy nyilatkozott: Irán hivatalosan nem erősítette meg, hogy ilyen tartalmú utasítást adott volna ki.

Teherán évek óta fenyeget azzal, hogy lezárja a szűk tengeri átjárót, amennyiben támadás éri az Iráni Iszlám Köztársaságot.

Orbán Viktor szerint az iráni háború felértékeli az orosz szállításokat a Barátság kőolajvezetéken

A közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor arra az újságírói kérdésre, hogy az iráni háború hogyan érinti Magyarországot, azt válaszolta, hogy nagy mennyiségű olajat szállít a világnak Irán, és ha háború van, akkor nem szállít. Továbbá egy nagyon fontos tengeri átjárót ellenőriz Irán.

De mit jelent mindez? Hogy sokkal kevesebb kőolaj kerül a világpiacra, ez árnövekedést eredményez, ezt valahogy ki kell védenünk

– jelentette ki a miniszterelnök.

Hozzátette, ezért lenne fontos az orosz olaj a Barátság kőolajvezetéken. „Súlyos háború előtt állunk, ez meg fogja bénítani az ottani olajkitermelést és szállítást. Könnyen lehet, hogy a Barátság kőolajvezeték fontossága az iráni háború miatt a kétszeresére nő – fogalmazott.

Szombat reggel Izrael megelőző támadást indított Irán ellen. Amerika részt vett a támadásban – ezt Donalt Trump amerikai elnök erősítette meg. Elemzők szerint az olaj szempontjából Irán válaszlépése akár fontosabb is lehet, mint maga a csapás.

Három fő forgatókönyvvel számolnak az iráni konfliktus kapcsán: egy korlátozott csapás esetén az olajárak csak átmenetileg ugranának meg, majd stabilizálódnának. Tartós drágulást az iráni export tartós kiesése vagy a regionális infrastruktúra sérülése hozhatna, a Goldman Sachs szerint napi egymillió hordó egyéves kiesése mintegy 8 dolláros áremelkedést okozna.