Deviza
EUR/HUF376,65 -0,08% USD/HUF318,78 -0,06% GBP/HUF429,74 -0,09% CHF/HUF414,25 -0,08% PLN/HUF89,19 -0,04% RON/HUF73,88 -0,04% CZK/HUF15,54 -0,05% EUR/HUF376,65 -0,08% USD/HUF318,78 -0,06% GBP/HUF429,74 -0,09% CHF/HUF414,25 -0,08% PLN/HUF89,19 -0,04% RON/HUF73,88 -0,04% CZK/HUF15,54 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
olaj
háború
Barátság kőolajvezeték

Olajválság jöhet? Orbán Viktor szerint az iráni háború felértékeli az orosz szállításokat a Barátság kőolajvezetéken

Az iráni háború alapjaiban rengetheti meg a világ olajpiacát, ami komoly áremelkedést hozhat Magyarország számára is. Orbán Viktor szerint ezért válhat kulcskérdéssé az orosz olajszállítás és a Barátság vezeték szerepe.
VG
2026.02.28., 15:14

„Az iráni háború miatt a Barátság kőolajvezeték fontossága kétszeresére nő” – fogalmazott Orbán Viktor a Facebookon.

Orbán Viktor
Orbán Viktor szerint az iráni háború felértékeli az orosz szállításokat a Barátság kőolajvezetéken / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A kormányfő azt is írta, hogy újra felszólítja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy „haladéktalanul indítsa újra az olajszállítást Magyarországra”.

A közösségi oldalára feltöltött videójában arra az újságírói kérdésre, hogy az iráni háború hogyan érinti Magyarországot, azt válaszolta, hogy nagy mennyiségű olajat szállít a világnak Irán, és ha háború van, akkor nem szállít. Továbbá egy nagyon fontos tengeri átjárót ellenőriz Irán.

De mit jelent mindez? Hogy sokkal kevesebb kőolaj kerül a világpiacra, ez árnövekedést eredményez, ezt valahogy ki kell védenünk

– jelentette ki a miniszterelnök.

Hozzátette, ezért lenne fontos az orosz olaj a Barátság kőolajvezetéken. „Súlyos háború előtt állunk, ez meg fogja bénítani az ottani olajkitermelést és szállítást. Könnyen lehet, hogy a Barátság kőolajvezeték fontossága az iráni háború miatt a kétszeresére nő – fogalmazott Orbán Viktor.

Orbán Viktor korábban terepszemlét tartott a százhalombattai kőolaj-finomítónál. A kormányfő elmondta, hogy szombattól a 

a százhalombattai kőolaj-finomítót és az ország többi fontos energetikai létesítményét is katonák és rendőrsök védik.

Korábban a Világgazdaság is beszámolt arról, hogy megkezdődött a Magyar Honvédség kitelepülése a kritikus energetikai infrastruktúra megerősített védelmére. A Védelmi Tanács úgy értékelte, fennáll a veszélye annak, hogy Ukrajna támadást indíthat a magyar energiarendszer ellen, ezért első körben húsz, a jövő hét elején pedig további negyven stratégiai végpontnál erősítik meg a katonai jelenlétet.

Szombat reggel Izrael megelőző támadást indított Irán ellen. Amerika részt vett a támadásban – ezt Donalt Trump amerikai elnök erősítette meg. Elemzők szerint az olaj szempontjából Irán válaszlépése akár fontosabb is lehet, mint maga a csapás.

Három fő forgatókönyvvel számolnak az iráni konfliktus kapcsán: egy korlátozott csapás esetén az olajárak csak átmenetileg ugranának meg, majd stabilizálódnának. Tartós drágulást az iráni export tartós kiesése vagy a regionális infrastruktúra sérülése hozhatna, a Goldman Sachs szerint napi egymillió hordó egyéves kiesése mintegy 8 dolláros áremelkedést okozna.

A legnagyobb kockázat a Hormuzi-szoros zavara, ami szélsőséges esetben 100 dollár fölé is emelheti az olajárat.

 

 

 

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
háború

Olajválság jöhet? Orbán Viktor szerint az iráni háború felértékeli az orosz szállításokat a Barátság kőolajvezetéken

Az iráni háború alapjaiban rengetheti meg a világ olajpiacát, ami komoly áremelkedést hozhat Magyarország számára is.
1 perc
Háborúellenes Gyűlés

Orbán Viktor: az iráni háború miatt jelentős energiaár-emelkedés fenyeget, így kétszeres bűn az ukrán olajblokád – videó

Esztergomban tartotta újabb háborúellenes gyűlését a kormányfő.
1 perc
energetikai létesítmény

Fokozott készültség Magyarországon – Orbán Viktor szerint Zelenszkij bármeddig elmegy

Orbán Viktor bejelentette: szombattól katonák és rendőrök őrzik a százhalombattai finomítót és további stratégiai létesítményeket.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu