Olajválság jöhet? Orbán Viktor szerint az iráni háború felértékeli az orosz szállításokat a Barátság kőolajvezetéken

„Az iráni háború miatt a Barátság kőolajvezeték fontossága kétszeresére nő” – fogalmazott Orbán Viktor a Facebookon.

Orbán Viktor szerint az iráni háború felértékeli az orosz szállításokat a Barátság kőolajvezetéken / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A kormányfő azt is írta, hogy újra felszólítja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy „haladéktalanul indítsa újra az olajszállítást Magyarországra”.

A közösségi oldalára feltöltött videójában arra az újságírói kérdésre, hogy az iráni háború hogyan érinti Magyarországot, azt válaszolta, hogy nagy mennyiségű olajat szállít a világnak Irán, és ha háború van, akkor nem szállít. Továbbá egy nagyon fontos tengeri átjárót ellenőriz Irán.

De mit jelent mindez? Hogy sokkal kevesebb kőolaj kerül a világpiacra, ez árnövekedést eredményez, ezt valahogy ki kell védenünk

– jelentette ki a miniszterelnök.

Hozzátette, ezért lenne fontos az orosz olaj a Barátság kőolajvezetéken. „Súlyos háború előtt állunk, ez meg fogja bénítani az ottani olajkitermelést és szállítást. Könnyen lehet, hogy a Barátság kőolajvezeték fontossága az iráni háború miatt a kétszeresére nő – fogalmazott Orbán Viktor.

Orbán Viktor korábban terepszemlét tartott a százhalombattai kőolaj-finomítónál. A kormányfő elmondta, hogy szombattól a

a százhalombattai kőolaj-finomítót és az ország többi fontos energetikai létesítményét is katonák és rendőrsök védik.

Korábban a Világgazdaság is beszámolt arról, hogy megkezdődött a Magyar Honvédség kitelepülése a kritikus energetikai infrastruktúra megerősített védelmére. A Védelmi Tanács úgy értékelte, fennáll a veszélye annak, hogy Ukrajna támadást indíthat a magyar energiarendszer ellen, ezért első körben húsz, a jövő hét elején pedig további negyven stratégiai végpontnál erősítik meg a katonai jelenlétet.

Szombat reggel Izrael megelőző támadást indított Irán ellen. Amerika részt vett a támadásban – ezt Donalt Trump amerikai elnök erősítette meg. Elemzők szerint az olaj szempontjából Irán válaszlépése akár fontosabb is lehet, mint maga a csapás.

Három fő forgatókönyvvel számolnak az iráni konfliktus kapcsán: egy korlátozott csapás esetén az olajárak csak átmenetileg ugranának meg, majd stabilizálódnának. Tartós drágulást az iráni export tartós kiesése vagy a regionális infrastruktúra sérülése hozhatna, a Goldman Sachs szerint napi egymillió hordó egyéves kiesése mintegy 8 dolláros áremelkedést okozna.