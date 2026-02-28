Budapest–Belgrád-vasútvonal: Lázár János minisztériuma fontos figyelmeztetést küldött

Szigorú tesztelési folyamat lezárása után február 27-én hajnalban megindult az áruszállítás a Budapest–Belgrád-vasútvonal magyarországi szakaszán – számolt be az építési és közlekedési minisztérium.

Foró: Mediaworks

Az újjáépített, közkeletű nevén BuBe-projektként ismert 150-es vonalon ütemezetten tér vissza a teherforgalom: a szakemberek számításai szerint a harmadik negyedévre érheti el a pálya a teljes kihasználtságnak tekinthető forgalmat.

A Soroksár és Kelebia közötti szakaszon a tehervonatok korszerű infrastruktúrán, akár 100 kilométer/órás sebességgel közlekedhetnek.

A Ferencváros és Soroksár Terminál közötti részen a teherszállítás a kivitelezés ideje alatt is folyamatos maradt, most azonban a teljes, modernizált vonalszakasz áll az árufuvarozók rendelkezésére. A piaci érdeklődés jelentős:

több nagy vasúttársaság – köztük a GYSEV Cargo, a CER Hungary, a Central Railways és a Rail Cargo Hungária – is határátlépő tehervonatok indítására készül.

A forgalmat jelképesen a MÁV Rail Tours tehervonata nyitotta meg éjfélkor, egy Siemens Vectron mozdonnyal az élen. Szerbia felől az első tehervonat a hajnali órákban érkezett Kelebián át Magyarországra.

A vonal központi forgalomirányítási rendszerrel (KÖFI) működik, a berendezések az első napon rendben üzemeltek. A bevezető időszakban – az ETCS és egyéb rendszerek további tesztelése miatt – egyelőre kétóránként közlekedhetnek tehervonatok, így naponta legfeljebb 8–10 szerelvény halad át a Budapest–Kelebia-szakaszon.

A MÁV csoport arra kéri a vasútvonal mentén élőket és közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel közelítsék meg a vasúti átjárókat, és maradéktalanul tartsák be a KRESZ szabályait.

Az építési és közlekedési minisztérium közlése szerint a 160 kilométeres beruházás az elmúlt évek legnagyobb hazai vasútfejlesztése volt: a korábbi egyvágányú, elavult pálya helyett végig kétvágányú, 160 kilometer/órás sebességre alkalmas vasútvonal épült ki.

A projekt nemcsak Magyarország logisztikai szerepét erősítheti a régióban, hanem a személyszállítás újraindításával – amely tavasszal indulhat el Budapest és Belgrád között – az agglomeráció déli részén élők számára is gyorsabb és kényelmesebb közlekedési alternatívát kínálhat. A tervek szerint 2026 végére mind az áru-, mind a személyszállítás teljes kapacitással működhet a vonalon.