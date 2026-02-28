Ezek a cégek izzadtak a legjobban, hogy legyen a világnak elég aranya

Az arany árfolyama 2025-ben olyan szárnyalást produkált, amely során több mint 50 alkalommal döntött történelmi rekordot. Az év végére a nemesfém árfolyama több mint 40 százalékkal emelkedett, ami 1979 óta a legerősebb éves teljesítmény. A fizikai arany iránt is nőtt a kereslet, a világ jegybankjai is folytatták felvásárlásaikat. A kereslet kielégítése mögött komoly aranybányászati teljesítmények álltak tavaly is – írja összeállításában az Origo.

Kiderült, hogy termelési mennyiség alapján melyek voltak a legnagyobb aranybányászati cégek 2025-ben / Fotó: Pexels

Közel hatmillió uncia arany kellett az első helyhez

A lap a vállalati adatok alapján készített összeállításában arról ír, hogy 2025 legnagyobb aranybányászati vállalatai – mint a Newmont vagy a kanadai Agnico Eagle Mines – elképesztő nyereséget értek el, piaci értékeltségük pedig az aranyárakkal párhuzamosan új csúcsokra jutott. Kanadában – ahol a legtöbb aranybányászati vállalat jegyzett – az aranycégek uralták a torontói tőzsde legjobban teljesítő részvényeinek mezőnyét.

Az Origo szerint a tavaly 5,89 millió unciát termelő Newmont megőrizte vezető helyét a globális aranytermelők rangsorában. Az Egyesült Államokban, denveri központtal működő bányacég 2025-ben több működési mérföldkövet is elért, köztük a ghánai Ahafo North projekt kereskedelmi termelésének elindítását, valamint új szakaszba lépett több nem stratégiai eszköz értékesítését követően. Bár a Newmont teljesítette éves termelési előrejelzését, kibocsátása 14 százalékkal csökkent éves összevetésben, és a vállalat 2026-ra további visszaesést prognosztizál.

A második helyen álló Agnico Eagle megszerezte a második helyet, miután portfóliója egészében erős teljesítményt nyújtott, és termelése meghaladta a 2025-re megadott iránymutatás középértékét. A tavalyi évet 3,45 millió uncia termelési mennyiséggel zárták.

A harmadik helyre termelési mennyiség alapján a Barrick került, bár a szektorban egyik legnagyobb névnek számító vállalat termelése drasztikusan visszaesett, nagyrészt a Malival fennálló, két éve húzódó vita következtében. Erről a Világgazdaság oldalán is írtunk. A vállalat 3,26 millió unciát ért el tavaly.

