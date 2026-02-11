Deviza
EUR/HUF379,08 +0,23% USD/HUF318,57 +0,16% GBP/HUF435,73 +0,48% CHF/HUF414,94 +0,29% PLN/HUF89,96 +0,39% RON/HUF74,45 +0,27% CZK/HUF15,64 +0,26% EUR/HUF379,08 +0,23% USD/HUF318,57 +0,16% GBP/HUF435,73 +0,48% CHF/HUF414,94 +0,29% PLN/HUF89,96 +0,39% RON/HUF74,45 +0,27% CZK/HUF15,64 +0,26%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 955,8 -1,05% MTELEKOM1 976 -0,4% MOL3 784 -2,27% OTP40 270 -1,09% RICHTER11 710 +0,09% OPUS547 -0,37% ANY7 820 -0,26% AUTOWALLIS171 -0,88% WABERERS5 400 -1,11% BUMIX10 191,48 -0,64% CETOP4 288,71 -0,81% CETOP NTR2 685,81 -0,03% BUX128 955,8 -1,05% MTELEKOM1 976 -0,4% MOL3 784 -2,27% OTP40 270 -1,09% RICHTER11 710 +0,09% OPUS547 -0,37% ANY7 820 -0,26% AUTOWALLIS171 -0,88% WABERERS5 400 -1,11% BUMIX10 191,48 -0,64% CETOP4 288,71 -0,81% CETOP NTR2 685,81 -0,03%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Paks II.
irányítástechnikai rendszer
siemens energy
Roszatom
export

Paksi bővítés – célba ért Berlin bombája: a Roszatom szerződést bontott a Siemens Energyvel

A két új paksi atomblokk tervezője, az orosz Roszatom a múlt év végén szerződést bontott a létesítmény irányítástechnikájának szállításával megbízott német Siemens Energyvel, mert a társaság terméke nem kapott magyarországi exportengedélyt. A Roszatom keresi a Paks II. atomerőműhöz szükséges rendszer új szállítóját.
VG
2026.02.11, 11:37
Frissítve: 2026.02.11, 12:11

A németországi Siemens Energy nem tudta teljesíteni a Paks II. projekt kapcsán vállalt szerződéses kötelezttségét, ezért a beruházás fővállalkozója, a Roszatom a múlt év végén felbontotta a vele kötött szerződését – írta az orosz társaság közleményét idézve a Bloomberg.

Siemens
Kiváltható a Siemens terméke, de nem jön jól a kényszerű váltás / Fotó: Paks II. Atomerőmű Zrt.

A hírt a Világgazdaság ügyhöz közeli forrása megerősítette, emlékeztetve, hogy a Siemensnek nem a saját döntése volt a szerződés megszegése. A társaság a Bundestag utasítása nyomán nem kapott exportengedélyt. Forrásunk arra nem tudott válaszolni, hogy ez esetben mi lesz annak a budapesti fejlesztőközpontnak a feladata, amelyet a Siemens Energy tavaly kifejezetten a Paks II. projekt érdekében hozott létre, éppen azért, mert az irányítástechnika németországi gyártásához nem kapott exportengedélyt.

A Világgazdaság tavaly júniusban számolt be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert idézve arról, hogy „a Siemens Energy Magyarországra helyezi át a paksi bővítéshez kapcsolódó nukleáris irányítástechnikai részlegét, ami kedvező megoldás hazánk számára, s ekként az eredeti tervek szerint valósulhat meg az új atomerőművi blokkok építése”. A Paks II. irányítástechnikájának elkészítésére vonatkozó tendert a francia Framatome és a német Siemens konzorciuma nyerte meg, de mivel kettős felhasználású technológiáról van szó, az adott országok engedélyei is szükségesek a külföldi alkalmazáshoz, amit a párizsi vezetés meg is adott, az előző berlini kormány zöldpárti tagjai azonban nem.

A Siemens helyett majd szállít más

A hivatkozott közlemény szerint a németországi szállítás elmaradása nem lényeges a projekt szempontjából.

  • A Siemens részvétele a Paks II. irányító- és vezérlőrendszerének csak bizonyos elemeire korlátozódott.
  • Értéke a projekt teljes berendezéseinek kevesebb mint 4 százalékát tette volna ki, és nem kritikus.
  • A Roszatom a német szállítás számos kiváltási lehetőségét mérlegeli.

Egy ilyen kiváltásra a Roszatom már rákényszerült a Világgazdaság korábbi cikke szerint a törökországi Akkuyuban épülő atomerőmű esetében.

A két blokkból álló új paksi atomerőmű első betonjának az öntésére, ezzel az építkezés tényleges indítására a múlt héten került sor. A beruházás a 2014-ben kötött magyar–orosz kormányközi megállapodás alapján indult. A két, egyenként 1200 megawattos, orosz tervezésű, fejlesztésű és kivitelezésű, nyomottvizes technológiájú egységek átadása 2031-re és 2032-re várható Szijjártó Péter korábbi közlése szerint. 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu