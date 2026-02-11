Paksi bővítés – célba ért Berlin bombája: a Roszatom szerződést bontott a Siemens Energyvel

A németországi Siemens Energy nem tudta teljesíteni a Paks II. projekt kapcsán vállalt szerződéses kötelezttségét, ezért a beruházás fővállalkozója, a Roszatom a múlt év végén felbontotta a vele kötött szerződését – írta az orosz társaság közleményét idézve a Bloomberg.

Kiváltható a Siemens terméke, de nem jön jól a kényszerű váltás / Fotó: Paks II. Atomerőmű Zrt.

A hírt a Világgazdaság ügyhöz közeli forrása megerősítette, emlékeztetve, hogy a Siemensnek nem a saját döntése volt a szerződés megszegése. A társaság a Bundestag utasítása nyomán nem kapott exportengedélyt. Forrásunk arra nem tudott válaszolni, hogy ez esetben mi lesz annak a budapesti fejlesztőközpontnak a feladata, amelyet a Siemens Energy tavaly kifejezetten a Paks II. projekt érdekében hozott létre, éppen azért, mert az irányítástechnika németországi gyártásához nem kapott exportengedélyt.

A Világgazdaság tavaly júniusban számolt be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert idézve arról, hogy „a Siemens Energy Magyarországra helyezi át a paksi bővítéshez kapcsolódó nukleáris irányítástechnikai részlegét, ami kedvező megoldás hazánk számára, s ekként az eredeti tervek szerint valósulhat meg az új atomerőművi blokkok építése”. A Paks II. irányítástechnikájának elkészítésére vonatkozó tendert a francia Framatome és a német Siemens konzorciuma nyerte meg, de mivel kettős felhasználású technológiáról van szó, az adott országok engedélyei is szükségesek a külföldi alkalmazáshoz, amit a párizsi vezetés meg is adott, az előző berlini kormány zöldpárti tagjai azonban nem.

A Siemens helyett majd szállít más

A hivatkozott közlemény szerint a németországi szállítás elmaradása nem lényeges a projekt szempontjából.

A Siemens részvétele a Paks II. irányító- és vezérlőrendszerének csak bizonyos elemeire korlátozódott.

Értéke a projekt teljes berendezéseinek kevesebb mint 4 százalékát tette volna ki, és nem kritikus.

A Roszatom a német szállítás számos kiváltási lehetőségét mérlegeli.

Egy ilyen kiváltásra a Roszatom már rákényszerült a Világgazdaság korábbi cikke szerint a törökországi Akkuyuban épülő atomerőmű esetében.