Rendkívüli

Paksi bővítés – célba ért Berlin bombája: a Roszatom szerződés bontott a Siemens Energyvel

cukrászda
cukrászda tulajdonos
támogatás

Tortát kapnak a magyar cukrászdák a kormánytól, érkezik a 100 milliárd forint

A kormány a cukrászdákra is kiterjeszti az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet. Ez hatalmas segítség a magyar cukrászdák számára.
VG
2026.02.11, 11:22

A cukrászdák a hazai vendéglátás egyik stabil pillérét, a magyar gasztronómia fontos részét jelentik — közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. 

Egy tortaszeletet formázó Jellyc magyar at magyar plüssjáték (illusztráció)
Hatalmas lehetőséget kapnak a magyar cukrászdák a kormánytól. / Fotó: Unsplash

A kormány 127 milliárdos támogatását élvezik a magyar cukrászdák

Több mint 3.000 cukrászda működik Magyarországon, bevételük meghaladja a 127 milliárd forintot — fogalmazott közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Nagy Márton nemzetgazdasági minisztere Facebookon hirdette ki, hogy a kormány a Magyar Cukrász Ipartestület javaslatára az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti, 

ami 2026-ban összesen 9-12 milliárd forintnyi támogatást jelenthet a magyarországi cukrászdák számára. 

Magyarország forrásainak nem Ukrajnában, hanem a magyar vállalkozásoknál, így a turisztikai ágazat szereplőinél van a helye.

A turizmus húzóágazata

A kormány kiemelten segíti a turizmus egyik legfontosabb húzóágazatának számító vendéglátó szektor helyzetét, és folyamatosan azon dolgozik, hogy a szektor szereplőinek mindennapi működését könnyebbé tegye. Az ágazat támogatása érdekében a kormány januárban elindította az 5+1 pontból álló 100 milliárd forintot megmozgató – éttermekre vonatkozó – vendéglátóipari akciótervet, ezáltal is hozzájárulva a hazai turizmus teljesítményének növeléséhez.

A cukrászok kérése értő fülekre talált

A Magyar Cukrász Ipartestület megkereste a Nemzetgazdasági Minisztériumot és január 28-án kérelmezte, hogy az akcióterv kerüljön kiterjesztésre a cukrászdákra. 

A kormány az ágazat igényét és szakmai észrevételeit elfogadva az 5+1 pontból álló akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti. 

Ez az idei évben nagyjából 9-12 milliárd forint támogatást jelenthet több mint 3.000 cukrászda számára.

Közeleg az év egyik legforgalmasabb napja

Ahogy azt korábban megírtuk, Február közepén, a szerelmesek napjának környékén érezhetően megugrik a belföldi szálláskereslet, különösen a rövid, kétfős utazások iránt. A Valentin-nap környéke a Szallas.hu adatai alapján elsősorban a két éjszakás, hoteles foglalásoknak kedvez, miközben a vendéglátási, gasztro és wellness-szolgáltatások iránti érdeklődés is erősödik.  

Itt pihennek a magyar párok Valentin-nap idején

A portál szerint 

a kétfős, belföldi foglalások élén Valentin-nap hétvégéjén Budapest áll, amelyet Eger és Hajdúszoboszló követ. 

Hogy milyen további úti célokat keresnek fel, mennyit költenek szállásra és milyen programokat kedvelnek a szerelmesek napján, arról továbbiakat az Origo oldalán olvashatnak

