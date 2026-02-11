Tortát kapnak a magyar cukrászdák a kormánytól, érkezik a 100 milliárd forint
A cukrászdák a hazai vendéglátás egyik stabil pillérét, a magyar gasztronómia fontos részét jelentik — közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.
A kormány 127 milliárdos támogatását élvezik a magyar cukrászdák
Több mint 3.000 cukrászda működik Magyarországon, bevételük meghaladja a 127 milliárd forintot — fogalmazott közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Nagy Márton nemzetgazdasági minisztere Facebookon hirdette ki, hogy a kormány a Magyar Cukrász Ipartestület javaslatára az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti,
ami 2026-ban összesen 9-12 milliárd forintnyi támogatást jelenthet a magyarországi cukrászdák számára.
Magyarország forrásainak nem Ukrajnában, hanem a magyar vállalkozásoknál, így a turisztikai ágazat szereplőinél van a helye.
A turizmus húzóágazata
A kormány kiemelten segíti a turizmus egyik legfontosabb húzóágazatának számító vendéglátó szektor helyzetét, és folyamatosan azon dolgozik, hogy a szektor szereplőinek mindennapi működését könnyebbé tegye. Az ágazat támogatása érdekében a kormány januárban elindította az 5+1 pontból álló 100 milliárd forintot megmozgató – éttermekre vonatkozó – vendéglátóipari akciótervet, ezáltal is hozzájárulva a hazai turizmus teljesítményének növeléséhez.
A cukrászok kérése értő fülekre talált
A Magyar Cukrász Ipartestület megkereste a Nemzetgazdasági Minisztériumot és január 28-án kérelmezte, hogy az akcióterv kerüljön kiterjesztésre a cukrászdákra.
A kormány az ágazat igényét és szakmai észrevételeit elfogadva az 5+1 pontból álló akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti.
Ez az idei évben nagyjából 9-12 milliárd forint támogatást jelenthet több mint 3.000 cukrászda számára.
Közeleg az év egyik legforgalmasabb napja
