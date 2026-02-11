Deviza
Paksi bővítés – célba ért Berlin bombája: a Roszatom szerződés bontott a Siemens Energyvel

Hamis készpénzt terjesztő bűnözői hálózatokra csaptak le a hatóságok

Több mint 1 milliárd euró értékű, javarészt Kínából származó hamis készpénzt foglaltak le a hatóságok egy nemzetközi akcióban. A lefoglalt tételeket postai szolgáltatásokon keresztül próbálták meg teríteni a bűnözői hálózatok.
Világgazdaság
2026.02.11, 11:32
Frissítve: 2026.02.11, 11:51

A DECOY III művelet, azaz az Europol által koordinált, Ausztria, Portugália és Spanyolország által vezetett akcióban 18 ország bűnüldöző hatóságai becslések szerint 1,2 milliárd euró értékű hamis készpénz forgalomba kerülését akadályozták meg. A közös vám- és rendőrségi művelet a postai szolgáltatásokon keresztül hamis pénzt terjesztő bűnözői hálózatokat célozta meg – írja az Europol közleménye nyomán az Origo.

A nemzetközi hatóságok 1,2 milliárd euró értékű hamis készpénzt foglaltak le / Fotó: Narukami Jin / Shutterstock

A lefoglalt hamis készpénz többsége Kínához köthető

A lefoglalt hamis pénz több mint 90 százaléka Kínából származó szállítmányokhoz kapcsolódott, ami rávilágít az Európába érkező hamis készpénz egyik fő forrására. Csak a román hatóságok több mint 4,8 millió módosított mintájú euróbankjegyet foglaltak le, és felszámoltak egy raktárat, amelyben több mint 223 ezer, Kínából származó hamis bankjegy volt.

Ezenkívül három további akcióban Portugáliában, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban több mint 220 ezer hamis euró-, font- és amerikai dollárérmét tártak fel. Minden szállítmány eredetét Kínába vezették vissza.

Több millió hamisított tételt foglaltak le

A 2025 júniusa és novembere közötti hat hónapos operatív fázisban a hatóságok 379 hamis pénzt tartalmazó csomagot foglaltak le, és hetven esetben nyomozást indítottak a mögöttük álló bűnözői hálózatokkal szemben. A rendőrök összesen több mint 7 millió hamisított tételt foglaltak le, köztük:

  • 4,8 millió euróbankjegyet és -érmét,
  • 2,3 millió amerikai dollárt,
  • 23 302 brit fontot,
  • 4800 svájci frankot.

A lefoglalt hamis pénz teljes értékét 1,2 milliárd euróra becsülik. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.

 

