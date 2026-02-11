Nagy bejelentést tett Szijjártó Péter: Budapestre érkezett a kínai külügyminiszter – erről születhet kulcsfontosságú megállapodás

Deviza
Az átfogó stratégiai partnerség eredményeit fogják áttekinteni. Szijjártó Péter szerint Peking nagy jelentőséget tulajdonít Magyarország és Kína együttműködésének.
VG
2026.02.11, 11:18
Frissítve: 2026.02.11, 11:39

„Budapestre látogat Kína külügyminisztere. Vang Ji barátommal ez már a 24. alkalom, hogy személyesen fogunk találkozni az elmúlt 11,5 esztendő során. Ez a kínai külügyminiszter idei első európai látogatása, ez világosan mutatja azt a jelentőséget amit Kína tulajdonít Magyarország és Kína együttműködésének” – jelentette be szerdán Facebook-videójában Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter orosz gáz csalás Európai Unió, RepowerEU
Szijjártó Péter szerdán a kínai külügyminiszterrel tárgyal / Fotó: Soós Lajos / MTI

A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, hogy amikor legutóbb Magyarországon járt a kínai elnök, Hszi Csinping, akkor egy minden körülményekre kiterjedő, átfogó stratégiai partnerségről szóló megállapodást kötött a két ország.

„Ebből Magyarország sokat profitált, a magyar gazdaság sokat profitált, a magyar családok sokat profitálnak. Most ennek a minden körülményekre kiterjedő, átfogó stratégiai partnerségnek az eredményeit fogjuk áttekinteni a mai tárgyalásainkon” – emelte ki Szijjártó.

Hozzátette, hogy az már látszik a statisztikákból, hogy 2025-ben is a kínai vállalatok hozták a legtöbb beruházást Magyarországra, és 2025-ben is Magyarország volt a kínai beruházások elsőszámú európai célpontja. Úgy gondolja, hogy a kínai vállalatok ultramodern technológiát hoznak Magyarországra, biztos megélhetés garantálnak, és a legmodernebb munkahelyeket hozzák létre.

„Ezért Magyarország érdeke az, hogy a magyar-kínai gazdasági és kereskedelmi együttműködést továbbfejlesszük. Nagyra becsüljük Kína békeerőfeszítéseit és közösen küzdünk azért, hogy a szomszédunkban, Ukrajnában végre béke legyen” – zárta gondolatait Szijjártó Péter.

Kína is reagált a bejelentésre

Szijjártó Péter magyar külgazdasági ás külügyminiszter, valamint Wolfgan Ischinger, a müncheni biztonsági konferencia elnöke meghívására Vang Yi kínai külügyminiszter előbb február 11-én Magyarországra látogat, majd részt vesz a 62. Müncheni Biztonsági Konferencián Németországban, ahol beszédet tart a Kínáról szóló ülésen – ismertette a kínai külügy közleménye.

