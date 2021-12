A bűvös szám az 1,05, figyeljük csak a devizákat, beleértve a forintot!

Hogy merre tart ez az árfolyamkereszt, a forint számára azért is releváns, mert a dollár iránt erősödő világpiaci kereslet papírforma szerint a régiónk devizáinak az eladásához vezet, lerántva őket az euró ellenében is. Pontosan ez is történt ma: miután az MNB keddi és csütörtöki emelései az alap- és egyhetes betéti kamatban 363 alá erősítették a forintot az euró ellen, a mai dolláreladás megint a 368 környékére vetette vissza. A globális szelek alaposan felkavarják a port az infláció ellen kamataik emelésével küzdő jegybankok számára. Valóban elcsúszik-e 1,05-ig az euró, nem lehetetlen, de nem is valószínű, feltételezve hogy az infláció jövőre alábbhagy a világban – vélte Thu Lan Nguyen. Az opciós piacok mozgásai azonban arra figyelmeztetnek, hogy jelentősen megnőhetnek a kilengések a devizapiacokon – írta.

Fotó: VG