Európa ostrom alatt, ismét lerohant bennünket a Covid

Bár Európában a világ átlagánál sokkal előrébb tart a vakcinázási kampány, ami jelentősen csökkenti a súlyos megbetegedések és halálos áldozatok számát,

az egyes uniós tagállamok között óriásiak a különbségek,

és maradt annyi oltatlan vagy kiemelten veszélyeztetett, hogy a fertőzési adatokból kiolvasható legyen: ellenintézkedések nélkül a kórházak ismét borzasztó terhelés alá kerülhetnek. Ha szigorú korlátozásokra kerül sor, az megint visszavetheti számos gazdasági szektor teljesítményét, különösen a szolgáltatásokét. Miután Ausztria kijárási tilalmat és a védőoltások kötelezővé tételét jelentette be, a páneurópai STOXX 600 részvényindex hathetes emelkedés után először esett a múlt héten, főképp az úgynevezett ciklikus szektorok – így a járműgyártók és a bankok – papírjainak gyengülése miatt. Ma minimális mértékben ismét emelkedett az index, de az euró árfolyamán meglátszottak az aggodalmak: reggel 1,122 körül kereskedett a dollár ellenében, a pénteken már megérintett 17 hónapos mélypont közelében. Ha a dollárt tovább veszik, az a feltörekvő piaci devizák eladását szokta jelenteni a közép-európai régióban is, a forint például már ma rekordgyönge szintet állított be az euró ellenében, a 370-es vonalon is túl. A kedden megjelenő francia, német és euróövezeti beszerzésimenedzser-indexek már adhatnak ízelítőt arról, mekkora csapásra számítanak a vállalatok az újabb járványhullám miatt, bár valószínűbb, hogy a pusztítás mértéke később rajzolódik ki.