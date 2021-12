A koronavírus-járvány gazdasági hatása is óriási volt, és az ellátási láncok szakadozása kiemelt figyelmet kapott a hírekben is. Sok írás született azzal kapcsolatban, hogy ezek rövidítésére van szükség, ám a Financial Times írása szerint ezek csak üres szavak voltak, és alapvetően nem változott meg a globális kereskedelem szerkezete sem.

A cikk a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) és az Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB) jelentésein alapul. A WTO kiadványa rámutat arra, hogy

a kereskedelmet érintő sokk a járvány kapcsán valójában kisebb volt, mint amit a 2008-as pénzügyi válság okozott.

Mindemellett az is kiderül, hogy az újranyitásokat követően a világkereskedelem volumene hamarosan ismét eléri a pandémiát megelőző trendet.

A kereskedelem továbbá gyorsabban épült fel, mint a gazdasági kibocsátás, és a járvány által jobban érintett országokat sújtó hatásokat a kevésbé érintett országok felé irányuló export jelentősen segítette a válság során.

Fotó: JOAN VALLS

Az ellátási láncok megnyúlása az ADB kiadványa szerint már jóval korábban, a globális pénzügyi krízist követően megtorpant, ám a bank szerint az értékláncok alakulása 2020-ban hasonlóan alakult a 2010-et követő trendhez, nem indult be a láncok rövidülése. Ugyanakkor azt a Financial Times írása is elismeri, lehetséges, hogy ez változni fog, hiszen ez egy időigényes folyamat, de

egyelőre nem látni jelét a globalizáció megfordulásának.

Az ADB jelentése kiemeli azt is, hogy az olcsó munkaerővel rendelkező alacsony és közepes jövedelmű országok számára is egyre inkább a szolgáltatások irányába érdemes elmozdulni, ahogy az ipar egyre tőkeintenzívebb lesz, miközben annak munkaerőigénye csökken.

A WTO kiadványa külön kitér a csiphiányra is, mely az egyik legismertebb példája az ellátási láncokat érintő nyomásnak. Ám a jelentés szerint a hiány oka elsősorban nem az elégtelen kínálatban, hanem a rekordmértékű, hosszú távon fenntarthatatlan keresletben gyökerezik, így

a kínálat növelését célzó állami támogatások hatásának könnyen lehet az az eredménye, hogy túlkínálat alakul ki,

a szektor hatékonysága csökken, és hosszabb távon csak állami támogatások segítségével marad életképes.

A Finacial Times végül felidézi, hogy a WTO 2008-as dohai találkozójának összeomlása ellenére a világkereskedelem jellege nem változott lényegesen, és bár az elmúlt év sok szempontból kiábrándító volt, a körülményeket figyelembe véve a határokon átnyúló kereskedelem nem tartozott ezek közé.