A kelet-ukrajnai események hatására számos nyugati ország szankciókkal válaszolt az orosz katonai beavatkozásra. Az Egyesül Királyság az orosz pénzügyi rendszert és a gazdasági elitet igyekszik sújtani a lépésekkel. Amennyiben az ukrajnai feszültség tovább fokozódik, úgy a szankciók köre is bővülhet, és abba a körbe már a Chelsea tulajdonosa, az orosz milliárdos Roman Abramovics is beleeshet – számolt be róla a Bloomberg.

Boris Johnson brit miniszterelnök kedden a parlamentben tévesen utalt arra, hogy Abramovics már most is a bőrén érezheti a szankciók hatását. Az kormányfő szóvivője később korrigálta a tévedést.

Ugyanakkor Liz Truss külügyminiszter visszautasította azt a felvetést, mely szerint kizárható egy Abramovics elleni fellépést.

Több olyan személy is van a listánkon, akiket készek vagyunk szankcionálni. Senkit nem húztunk le a róla

– nyilatkozta Truss. Hozzátette, hogy az emberek biztosak lehetnek abban, hogy széles azon személyek köre, akiket célba vesznek majd a szankciók Ukrajna teljes körű inváziója esetén.

Az 55 éves Roman Abramovics vagyona a Bloomberg információi alapján több mint 15 milliárd dollárra taksálható. Bár karrierjét, és vagyonának nagy részét az orosz Gazprom gázipari óriásvállalatnak köszönheti, a sportrajongók főleg az angol labdarúgócsapat, a Chelsea tulajdonosaként ismerik. A londoni kékek jelenleg a legrangosabb nemzetközi versenysorozat, a Bajnokok Ligája címvédői. A klub sikerkorszaka Abramovics 2003-as érkezésével kezdődött, onnantól kezdve a klub az átigazolási piac egyik legerősebb szereplőjévé vált, és az angol bajnokságban, valamint a nemzetközi porondon is élcsapatnak számít.

Az Egyesült Királyság első körben öt orosz bankot és három gazdag magánszemélyt sújtott szankciókkal az ukrajnai bevonulásra válaszként. A britek egyáltalán nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy Vlagyimir Putyin teljes körű inváziót fog végrehajtani.