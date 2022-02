Musk a saját maga által alapított „városban” a texasi Boca Chica falu mellett található Starbase-ben (Csillagváros) mutatott be prezentációt a sajtó képviselőinek arról hogy a Starship a tervek szerint még idén Föld körüli pályára állni, majd válaszolt a kérdésekre. (A Starship a SpaceX újgenerációs, teljes mértékben újrahasználható szupernehéz rakétarendszere, amely a Super Heavynek (szupernehéz) nevezett hordozórakétából és Starship űrhajóból áll és, ami a Föld és a Hold környékére, később pedig a Mars irányába tartó utazásra készül.)

A milliárdos üzletember elismerte a projektet hátráltató technológiai nehézségeket. Ilyen például az újgenerációs rakétakilövés-erősítő, folyékony metánt és oxigént elégető Raptor 2 hajtómű fejlesztése körüli probléma, amelyet a szupernehéz rakéta kilövéséhez terveznek. Ennek segítségével állítanák pályára a Starhip űrhajót. Musk kifejtette, a probléma, hogy a hajtóművek megolvadnak az intenzív hő hatására.

Fotó: SpaceX, Flickr

Ugyanakkor elmondta, nagyon közel vannak a megoldáshoz és márciusban már hét-nyolc ilyen hajtómű legyártását tervezik.

Bizakodó vagyok, hogy még idén pályára állítjuk a Starshipet.

A környezetvédőkkel is meg kell vívni

Elon Musknak a Raptor hajtóművek gyártásának csúszása mellett a rakétateszteket nem túl jó szemmel vizslató amerikai szövetségi légügyi hivatallal (FAA) is meg kell vívnia a csatát. A hivatal társadalmi konzultációt indított a Starship texasi teszteléséről, február végén pedig egy környezeti tanulmányt ad ki a kérdésben.

Fotó: SpaceX, Flickr

Bár Musk e téren is optimista, egy rossz környezetvédelmi értékelés akár a telephely jövőjét is kockára teheti, éppen ezért a SpaceX-vezér már egy B-tervvel is előállt.

„Nincs rálátásunk az FAA vizsgálatára, de erős jelzést kaptunk arra vonatkozóan, hogy márciusban jóváhagyják texasi telephelyünk kibővítését” – mondta Musk, aki azonban a legrosszabb forgatókönyv, vagyis az engedély megvonása esetén sem esik kétségbe. Amennyiben az ügy végére ilyen formában kerül pont, úgy az egész Starship programot a floridai Cape Canaveralban székelő Kennedy Űrközpontba helyeznék át. Itt a SpaceX ugyanis már megkapta a szükséges környezetvédelmi engedélyt.

Fotó: SpaceX, Flickr

Közben a SpaceX az első Holdat megkerülő magánűrutazásra is készül Yusaku Maezawa japán milliárdossal és vendégeivel a fedélzetén. Maezawa számára nem ismeretlen az űr, korábban már befizetett egy 12 napos űrutazásra.

Lejjebb mászó költséget

Elon Musk arról is beszélt, hogy űrvállalata a következő két-három évben 10 millió dolláros költség mellett indíthatja el rakétáit. Ez az összeg lényegesen alacsonyabb az eddig ismerteknél, és ha a SpaceX valóban tudja tartani ez a keretet, forradalmasíthatja az űrutazást és az űrkutatást. Összehasonlításképp a NASA – a tervek szerint első repülését szintén idén teljesítő – SLS (Space Launch System) hordozórakétája 2 milliárd dolláros indítási költséggel jár majd, ami 200-szorosa a Starshipének.