Németországban érezhetően javult a gazdasági hangulat februárban, az ukrán válság ellenére is. Az Ifo üzleti hangulatindex 98,9 pontra emelkedett a januári 95,7 pontról, ami az elmúlt 5 hónap legmagasabb értéke, és jócskán felülmúlta a 96,5-ös piaci előrejelzést. Fontos megjegyezni azonban, hogy az Ifo februári felmérése még a geopolitikai feszültség további eszkalálódása, és az orosz csapatok Kelet-Ukrajnába történő bevonulása előtt készült, amely után gazdasági szankciók bevezetése várható Oroszországgal szemben, ez pedig befolyásolhatja a gazdasági kilátásokat.

Fotó: CHRISTOPHE LEPETIT

A hangulatindex mindkét összetevője, az aktuális környezetről alkotott vélemény és a hat hónapra előretekintő várakozásokat számszerűsítő mutató értéke is a várakozásokat meghaladó módon javult. Az aktuális kondíciók értékelése 98,6 pontra ment fel februárban a januári 96,2 pontról a 96,6 pontos piaci várakozás helyett. A kilátások megítélésének mutatója pedig 99,2 pontra ugrott a várt 96,1 pont helyett a januári 95,8 pontról.

A felmérés szerint a német gazdaság már a járvány okozta válság végét látja maga előtt, bár a gazdasági növekedést az európai feszültségek következtében emelkedő energiaárak, valamint a feldolgozóipar beszállítói láncaiban jelentkező fennakadások hátráltatják. Az inflációs várakozások tovább erősödtek és növekedett az áremelésre készülő vállalkozások száma is.

A német gazdaság arra fogad, hogy véget ér a járvány okozta válság – foglalta össze a felmérés megállapításait Clemens Fuest, az Ifo elnöke, hozzátéve, hogy az ukrajnai válság eszkalálódása azonban továbbra is kockázati tényező marad.

A feldolgozóiparban az index meredeken, 20-ról 23,5 pontra emelkedett. A vállalatok egyértelműen elégedettebbek voltak jelenlegi helyzetükkel, és a várakozásaik is optimistábbak. A rendelésállomány ismét nőtt. Az alapanyaghiány azonban továbbra is akadályozza a termelést.

A szolgáltatási szektorban az üzleti klíma jelentősen, 7,7-ről 13,5 pontra javult. Mind az aktuális üzleti helyzet, mind a várakozások mutatói emelkedtek. Az üzleti hangulat szinte valamennyi szolgáltató ágazatban javult, a vendéglátásba is visszatért az optimizmus.

A kereskedelemben mínusz 1,3-ról 6,6 pontra emelkedett az üzleti hangulati mutató. A vállalkozások sokkal elégedettebbek a jelenlegi helyzetükkel, és a várakozásaik is érezhetően javultak. Bár éves összehasonlításban az eladások meredeken nőttek, a nagy- és kiskereskedők azonban továbbra is ellátási problémákról számoltak be.

Az építőiparban csak kis mértékben, 8-ról 8,3 pontra javult az üzleti hangulat. Ez az aktuális üzleti helyzet pozitívabb megítélésének volt köszönhető, míg a kilátások kissé pesszimistábbak lettek.