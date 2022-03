Túl nagy a bizonytalanság Oroszországban, emiatt pedig az ország elhagyásán dolgozik a Philip Morris – írta meg a Reuters. Az ukrajnai háború kitörése óta teljesen átláthatatlan és gyorsan változó lett a szabályozási környezet, amit a vállalat túl nagy kockázatnak tart.

A világ egyik legnagyobb dohánycégének a bevételének a 6 százaléka származott Oroszországból 2021-ben.

Fotó: ALEXEI DANICHEV / AFP

A vállalat ezzel együtt azt is közölte, hogy a nem vezetnek be új termékeket az országban és a már forgalmazott termékek közül több értékesítését leállítják. Emellett hevített dohánytermékek használatához szükséges TEREA rúd gyártási tervét is törölte a cég, aminek keretében 20 milliárd ilyen rudacskát gyártottak volna az országban.

Ezzel egy 150 millió dolláros beruházástól esett el Oroszország.

A Philip Morris már korábban felfüggesztette több tervezett beruházását is az országban, illetve csökkentette a gyártási tevékenységét is – erről szintén a Reuters számolt be.

Nem Philip Morris az egyetlen dohánycég, amelyik Oroszország elhagyásán dolgozik. A Reuters úgy tudja, hogy a Marlboro gyártójának nagy riválisa, az Imperial Brands is tárgyalásokat folytat arról, hogy oroszországi tevékenységét átadja egy harmadik félnek.