Ahogy arról a VG is beszámolt, az Európai Bizottság a hét elején újabb, szám szerint az ötödik Oroszország elleni szankciós csomagra tett javaslatot, amelyet szerdán reggel el is küldtek véleményezésre a tagállamoknak. Az uniós pénzügyminiszterek már kedden egyeztettek az új büntetőintézkedésekről, amelyek része az évi mintegy négymilliárd euró értékű orosz szénimport betiltása is. Akkor még úgy tűnt, az újabb szankciók elfogadására Németország is nyitott, legalábbis Christian Lindner pénzügyminiszter kedden még erről beszélt. Berlin egyébként is azt tervezi, hogy nyárig leállítja a behozatalt Oroszországból.

Az EU 2020-ban szénimportjának 53 százalékát vásárolta Moszkvától, ez tette ki a teljes felhasznált mennyiség harminc százalékát.

Betilthatja az Európai Unió az orosz szénimportot Az Európai Unió várhatóan már szerdán elfogad egy újabb szankciós csomagot Oroszország ellen az Ukrajnában elkövetett háborús bűnök megtorlására, és ennek a bizottság javaslatára része lehet a szénimport betiltása.

A 27 uniós tagállam brüsszeli nagykövetei csütörtökön ülnek össze, hogy zöld utat adjanak az újabb büntetőintézkedéseknek. Már a tanácskozásuk kezdete előtt felröppent a hír, hogy a németek – a berlini pénzügyminiszter korábbi nyilatkozatával ellentétben – mégsem támogatják feltétel nélkül az orosz szénimport tilalmát. A Reuters értesülése szerint a szankciókat az eredeti terveknél egy hónappal később, csak augusztus közepétől vezetnék be, német nyomásra.

A halasztásért lobbiztak a németek

Az Európai Bizottság által javasolt megoldás szerint a szankciók a kihirdetésük után 90 nappal már életbe léptek volna, a tagállamok az eredeti javaslat szerint tehát mindössze három hónapot kaptak volna, hogy az érvényes szerződéseik alapján orosz szenet hozzanak be Európába.

Fotó: Shutterstock

A németek az utolsó pillanatban mégis a türelmi idő a meghosszabbítását kérték.

Egy a Reutersnek név nélkül nyilatkozó diplomata szerint ez azért érthetetlen, mert az orosz szénimportszerződések többségében rövid távú megállapodások, amelyek 90 nap alatt anélkül kifutottak volna, hogy azokat egyoldalúan fel kelljen bontani; így annak a veszélye sem áll fenn, hogy az orosz fél a szankciók miatt jogi lépéseket kezdeményezhessen. Ráadásul Európa legtöbb országa, amely orosz szenet vásárol, ezt az árupiacról, napi (spot) árfolyamon teszi, nem pedig hosszú távú szerződések alapján – teszi hozzá a hírügynökség.

Az Oroszországból származó szén európai árupiaci kereskedelme a szankciók kihirdetésének napjától tilos lesz a tervek szerint. Ha életbe lép, ez lesz az első európai büntetőintézkedés, amely az Oroszországból származó energiahordozók behozatalát tiltja. Az orosz olaj és gáz importjának blokkolásáról még nincs megállapodás. Az Egyesült Államok már korábban betiltotta minden fosszilis energiahordozó behozatalát Oroszországból, szerdán pedig közölte: újabb szankciókkal fokozza a Moszkvára gyakorolt nyomást.

Jelentősen megnöveli kőszénkapacitásait Oroszország Számottevő kapacitásbővítés van tervben, a projekt már a háború előtt jóval elindult.

Borrell: Fontos, hogy folytassuk a nyomásgyakorlást

Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint az Európai Unió ötödik Oroszországgal szembeni szankciós csomagját akár már csütörtökön vagy pénteken, illetve a hétfői ülésén jóváhagyhatja a Külügyek Tanácsa. Josep Borrell kijelentette: a nemzetközi közösségnek több fegyvert kell küldenie Ukrajnának, ezzel egyidejűleg törekednie kell arra, hogy a szankciókkal még jobban elszigetelje Oroszországot.

Fontos, hogy továbbra is nyomást gyakoroljunk Oroszországra, és támogassuk Ukrajnát

– hangsúlyozta Borrell, aki a mikroblogján közölte: a nap folyamán a NATO- tagállamokkal, valamint a G7-ek illetékeseivel (Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és Kanada) egyeztet Ukrajna további támogatásának részleteiről és az Oroszországgal szembeni újabb szankciók bevezetéséről.

Információk szerint Borrell, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Kijevbe utazik pénteken, ahol megbeszéléseket folytatnak az ukrán elnökkel.

Az uniós testület elnöke kedden jelentette be, hogy az Európai Bizottság előterjesztette ötödik szankciós csomagját. Ennek a szén importjának tilalma mellett része a teljes pénzügyi tranzakciós tilalom is négy kulcsfontosságú orosz bankkal szemben. Az EU kikötési tilalmat hirdet az orosz felségjelzésű, illetve orosz üzemeltetésű hajóknak. Célzott exporttilalmat ír elő tízmilliárd euró értékben a kulcsfontosságú technológiák esetében. Tiltja az orosz vállalatok részvételét az uniós közbeszerzésekben, valamint importtilalmat rendel el luxustermékekre 5,5 milliárd euró értékben.