Az energiahordozók árának emelkedése világszerte drágulási spirált idézett elő, ezalól nem képez kivételt délnyugati szomszédunk, Horvátország sem. Az árak növekedése súlyosan érinti a dalmát szigetvilág lakóit is, hiszen ők a szárazföldtől való távolságuk miatt mindig is jóval drágábban jutottak hozzá a fogyasztási cikkekhez és az alapvető élelmiszerekhez. A témával az elmúlt napokban a horvát sajtó is kiemelten foglalkozott. A legolvasottabb tengermelléki napilap, a Slobodna Dalmacija Brač sziget lakóit kereste fel a témában. Az ott élők szerint a helyzet az utóbbi néhány hónapban tarthatatlanná vált. Az árkülönbségek érzékeltetésére a lap több alapvető élelmiszer árát is összehasonlította.

Mint kiderült,

míg Splitben például egy kilogramm rizs 12 kunába, hozzávetőlegesen 600 forintba kerül, addig a sziget falvaiban ugyan ezért a termékért 40 kunát, azaz közel 2000 forintot is elkérnek.

A rizs sajnos nem egyedi eset, hasonló, már-már felfoghatatlan árkülönbség tapasztalható szinte minden termék esetében, a liszt és a tej például kétszer drágább a szigeteken.

Fotó: MOIRENC CAMILLE / AFP

Az újságíróknak egy helybéli nyugdíjas viccesen jegyezte meg, hogy ha így folytatódik a drágulás, nem marad más, mindennap halat fognak enni. Ezért,

aki csak teheti, spórolás gyanánt inkább kompra ül, és valamelyik part menti nagyvárosban végzi el a bevásárlást.

Ez azért is praktikus, mert a parton nemcsak megtakarítani lehet, de az emberek nagyobb választékból is válogathatnak. A legnehezebb helyzetben azok vannak, akik valami miatt nem tudják a városokban megoldani a bevásárlást, mert például nincs autójuk, ők ugyanis kénytelenek megfizetni a magas árakat.

A szigetlakók attól tartanak, hogy a turistaidény beköszöntével tovább emelkednek az árak.

A lap megjegyzi, hogy a drágulás újabb csapásokat mér az egyébként is elnéptelenedő szigetvilágra, ezért a hatóságoknak mindenképp cselekedni kellene az ügyben. Horvátországban jelenleg 47 lakott sziget van, 1980-ban még 54 volt, és akkor összesen több mint 300 ezer ember élt szigeten. Ez a szám mára 100 ezer körülire csökkent, de a lakosság elvándorlásának tendenciája nem állt meg. A helyzetet csak súlyosbítja, hogy a kiköltöző lakosok otthonaikat hamar és jó áron el tudják adni turisztikai célokra. A szigetek elnéptelenedésének magakadályozására 2017-ben a kormány egy a vidékfejlesztési minisztérium alá tartozó főosztályt is létrehozott, ám a részleg működése eddig nem tudott különösebb eredményeket felmutatni.