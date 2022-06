Az Egyesült Királyság fogyasztói bizalma sosem látott mélypontra süllyedt az emelkedő árak, a megszorítások és a sztrájkok miatt - írta meg a Bloomberg.

A számok azt mutatják, hogy az 1980-as évek óta nem látott mértékű infláció súlyosan károsítja a gazdaságot. Mivel a bérek nem tudnak lépést tartani az emelkedő árakkal, a fogyasztói pénzügyek sérülnek és borúsabb kilátásokhoz vezetnek, mint a járvány legnehezebb időszakban.

Boris Johnson miniszterelnökön is egyre nagyobb a nyomás, ráadásul a párton belül is megingott az ereje, miután a konzervatívok elvesztették a kulcsfontosságú délnyugat-angliai parlamenti helyét. Ez több kérdést is felvetett Johnson vezetői szerepével kapcsolatban, mivel az elveszített hely hagyományosan tory párti terület volt.

Eközben Rishi Sunak pénzügyminiszter továbbra is ragaszkodik hozzá, hogy vállalati tiltakozások ellenére kivessék a rendkívüli adókat.