Európa-szerte folytatják a sztrájkot a Ryanair légitársaság dolgozói. Öt országban: Belgiumban, Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban és Portugáliában a mostani és a következő hétvégére is részleges vagy teljes munkabeszüntetést hirdettek. Az akcióhoz a légiutas-kísérők és a kabin személyzete is csatlakozott. A dolgozók így akarnak jobb munkakörülményeket elérni.

A sztrájk a most következő három nap alatt közel 600 ezer utas és háromezer járat indulását akadályozhatja meg

– számolt be róla a Guida Viaggi olasz lap.

Fotó: Burak Akbulut / Anadolu Agency via AFP

Spanyolországban a sztrájk első napján végül nem merték nem elindítani a járatokat

– írja a Euro Weekly portál. Pedig az elemzők szerint a spanyol piac, azon belül is a mallorcai repülőtér lesz a leghátrányosabban érintett az ügyben. A szektor egyébként is nagy bajban van, a világjárvány után nem jött el a várt fellendülés, most a háború közvetett hatásaival és a munkaerőhiánnyal kell megküzdeni a légitársaságoknak.

A járattörlések a spanyoloknál egyelőre elmaradtak, és várhatólag menetrend szerint közlekednek a gépek. A személyzetet arra kötelezik, hogy legalább a minimális üzemmódot tartsák be. Belgiumban azonban ragaszkodtak a sztrájk megtartásához, nem indultak útnak a Spanyolországba tartó repülők.

A légitársaság adatvédelmi botrányba is keveredett: önkényesen használtak személyes adatokat.

A Ryanair levelet írt az utasainak, amelyben arra kéri őket: tiltakozzanak a légitársaságokra is kivetett extraprofitadó miatt. Az e-mailek következtében sokan felháborodtak, az igazságügyi minisztériumhoz számos panasz érkezett, mert a cég az utasok hozzájárulása nélkül használta fel a személyes adataikat. A fogyasztóvédelem szerdán közölte: egész nyáron figyelni fogják a légitársaságot.