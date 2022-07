A Nestlé átlagosan 6,5 százalékkal emelte az árait 2022 első felében, mivel a költségek példátlan növekedésével küzdenek – közölte a CNN.

A világ legnagyobb élelmiszeripari vállalata leginkább Észak-Amerikában, 9,8 százalékkal emelte az árait, ezt követi Latin-Amerika 9,4 százalékkal. A Nestlé szerint a nyersanyagok, a csomagolás, a szállítmányozás és az energiaárak drasztikus növekedése rontotta a vállalat haszonkulcsát, és emiatt kénytelen árat emelni.

Fegyelmezett költségszabályozással és a működési hatékonyság növelésével korlátoztuk a példátlan inflációs nyomás és az ellátási láncok okozta kihívásokat, amelyek a haszonkulcsunkat is hátrányosan érintették

– nyilatkozta Mark Schneider vezérigazgató.

Fotó: Georg Wendt / AFP

A magasabb árak ellenére 8,1 százalékkal növelte az eladásait a cég, köszönhetően a Purina állateledek iránti erős érdeklődésnek.

A globális infláció megemelte a világ legnagyobb gyártóinak költségeit, amit leginkább a fogyasztókra hárítottak. Az Unilever, a Nestlé egyik legnagyobb vetélytársa átlagosan 9,8 százalékkal növelte az árait.

A magas költségek a világ élelmiszer-ellátásában is bizonytalanságokat szültek, és ezen csak tovább rontott az orosz–ukrán háborús helyzet is. A háború miatt rekordmagasak lettek az energiahordozók és az alapvető nyersanyagok költségei is.

Az Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO) élelmiszerár-indexe szerint az iparágban az árak három hónapja folyamatosan csökkennek, de még így is 23 százalékkal magasabbak voltak júniusban, mint a tavalyi évben ilyenkor.

A Világélelmezési program (WFP) becslései szerint

idén 47 millió ember került az éhezők kategóriájába az ukrajnai háború következtében.

A múlt héten Oroszország és Ukrajna megállapodást írt alá, amely lehetővé teszi a gabona- és az olajosmag-export újraindítását az ukrán fekete-tengeri kikötőkből a több hónapos elzárás után.