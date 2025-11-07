Deviza
EUR/HUF384.32 -0.46% USD/HUF332.23 -0.63% GBP/HUF437.45 -0.44% CHF/HUF412.88 -0.45% PLN/HUF90.65 -0.23% RON/HUF75.57 -0.46% CZK/HUF15.82 -0.33% EUR/HUF384.32 -0.46% USD/HUF332.23 -0.63% GBP/HUF437.45 -0.44% CHF/HUF412.88 -0.45% PLN/HUF90.65 -0.23% RON/HUF75.57 -0.46% CZK/HUF15.82 -0.33%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,306.66 +0.35% MTELEKOM1,780 -0.56% MOL2,920 +0.55% OTP32,470 +0.09% RICHTER9,850 -0.51% OPUS538 -0.74% ANY7,000 +0.29% AUTOWALLIS153.5 -0.32% WABERERS5,500 +1.85% BUMIX10,463.27 +2.48% CETOP3,684.84 -0.27% CETOP NTR2,303.63 -0.27% BUX107,306.66 +0.35% MTELEKOM1,780 -0.56% MOL2,920 +0.55% OTP32,470 +0.09% RICHTER9,850 -0.51% OPUS538 -0.74% ANY7,000 +0.29% AUTOWALLIS153.5 -0.32% WABERERS5,500 +1.85% BUMIX10,463.27 +2.48% CETOP3,684.84 -0.27% CETOP NTR2,303.63 -0.27%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Olaszország
Giorgia Meloni
bank
Ursula von der Leyen
Európai Uniós költségvetés
uniós költségvetés

Ursula von der Leyen megijedt Melonitól, inkább csöndben marad, nehogy elveszítse: Brüsszel nem mer ujjat húzni Olaszországgal a bankbotrányban

Az olasz kormány megvétózta Európa egyik legnagyobb banki házasságát. Ursula von der Leyen azonban nem akar nyílt konfliktust Olaszországgal, mert a politikai helyzet Európában meglehetősen törékeny.
VG
2025.11.07, 19:15
Frissítve: 2025.11.07, 19:17

Az Európai Bizottság (EB) elnöke, Ursula von der Leyen egy politikailag érzékeny időszakban igyekszik megtartani a jó viszonyt az olasz miniszterelnökkel, Giorgia Melonival. A politikus emiatt szándékosan halasztja a döntéshozatalt és az intézkedéseket az olasz bankszektorral kapcsolatban.

Ursula von der Leyen megijedt Melonitól, inkább csöndben marad, nehogy elveszítse: Brüsszel nem mer ujját húzni Olaszországgal a bankbotrányban
Fotó: AFP

Az olasz kormány ugyanis megakadályozta az UniCredit, a második legnagyobb olasz bank terveit, amelyek szerint felvásárolta volna a kisebb Banco BPM bankot egy 15 milliárd eurós üzlet keretében. Brüsszel szerint Róma lépése korlátozza a versenyt, valamint sérti a banki függetlenség elvét.

A versenyügyi biztos, Margrethe Vestager kivizsgálná az esetet, de Von der Leyen prioritása a jó viszony fenntartása Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, akinek kulcsfontosságú szerepe lehet a közelgő uniós költségvetési tárgyalásokon. Egy név nélküli EU-tisztviselő a Politicónak azt mondta, hogy az EB nem akar harcot indítani Melonival, mivel az uniós testületnek szüksége van a kormányfőre.

Ez a megközelítés kritikus hangokat szül, mivel az elemzők szerint aláássa az EU jogállamiságát és a bankuniót, amely a 2008-as válság óta halogatott cél. Ráadásul Olaszország precedenst teremt, ami más tagállamokat, például Franciaországot is bátoríthat hasonló protekcionizmusra.

Nagy vita alakult ki az uniós költségvetés kapcsán

Von der Leyen halogatása nem meglepő, mivel hónapok óta repedezik a mögötte álló törékeny koalíció az Európai Parlamentben. A bizottság kénytelen szinte egyenként meggyőzni az európai parlamenti képviselőket, miután a vezető politikai frakciók figyelmeztettek, hogy nem támogatják a 2028-ban induló, 2 ezermilliárd eurós, többéves költségvetési keret (MFF) elfogadását.

A képviselők ugyanis feldühödtek a kohéziós és mezőgazdasági támogatások tervezett átalakítása miatt. Siegfried Muresan, az Európai Néppárt fő költségvetési tárgyalója azt mondta, hogy a bizottság jelenlegi terve gyengíti az unió fontos kiegészítő céljait. 

Ezek közé tartozik a kohéziós politika﻿, amely most az EU legfőbb beruházási eszköze, valamint a mezőgazdaság, amely milliók munkáját biztosítja, segíti a vidék fejlesztését és hozzájárul az élelmiszer-biztonsághoz. Von der Leyen költségvetése egyébként a tagállamoknál is kiverte a biztosítékot, még saját országának kancellárja, Friedrich Merz is nonszensznek nevezte a tervezet egyes javaslatait, például a vállalatokra kivetni tervezett adót.

UniCredit: megugrott a nagybank nyeresége, a befektetők mégis többet vártak

Bevételeit és nyereségét is növelni tudta a második legnagyobb olasz bank. Az UniCredit csoport csökkenő nettó kamatbevételei elmaradtak a várttól, a befektetők az éves célok megerősítése ellenére szabadulnak a részvénytől.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu