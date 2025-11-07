Sorsdöntő mondat Trumptól, amikor Orbán Viktort fogadta: Magyarország mentességet kaphat Amerikától – megtarthatja az orosz olajat

A Bloomberg értesülései alapján Donald Trump amerikai elnök pénteken a Fehér Házban arról beszélt, hogy mérlegeli Magyarország felmentését az orosz energiát sújtó amerikai szankciók alól, mielőtt elkezdődtek volna a tárgyalások Orbán Viktor miniszterelnökkel. „Megvizsgáljuk a lehetőséget, mert számára nagyon nehéz máshonnan beszerezni az olajat és a gázt” – jelentette ki az amerikai elnök.

Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban jelezte: fontolóra veszi, hogy szankciómentességet adjon Magyarországnak az orosz energiaimportban / Fotó: AFP

Orbán a találkozó előtt hangsúlyozta: ez nem politikai kérés, hanem gazdasági kényszer.

Nem ajándékot kérek az amerikaiaktól, csak annak elismerését, hogy a szankciók olyan helyzetbe hozzák Magyarországot, amely tengerpart nélkül egyszerűen kezelhetetlen

– fogalmazott a Kossuth rádióban még az út előtt.

A magyar delegáció jelentős létszámmal érkezett Washingtonba: miniszterek, üzletemberek és a kormányhoz közel álló jobboldali véleményformálók kísérték a miniszterelnököt, egy 220 fős Wizz Air-gépet bérelve az útra.

Washington a szankciós vitáktól hangos

Orbán látogatása előtt amerikai szenátorok kétpárti csoportja nyújtott be határozatot, amely felszólítja Magyarországot, hogy hagyjon fel orosz energiaszállítói függésével. A kezdeményezéshez olyan neves republikánusok és demokraták csatlakoztak, mint Mitch McConnell, Chuck Grassley, Jeanne Shaheen és Chris Coons.

A Bloomberg által látott dokumentum szerint „Magyarország semmilyen jelet nem mutat arra, hogy csökkentené orosz energiafüggőségét”, és arra szólítja fel Budapestet, hogy tartsa magát az Európai Unió célkitűzéséhez, amely 2027 végéig minden orosz energiahordozó importját megszüntetné.

Európa hatalmas előrelépést tett abban, hogy elvágja energiakapcsolatait Moszkvával, de Magyarország magatartása aláássa a kollektív biztonságot és erősíti a Kremlt

– írta közleményében Shaheen.

Pénteken Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy Washingtonban kétoldalú atomenergia-egyezményt ír alá Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. A megállapodás értelmében Magyarország először vásárol majd amerikai nukleáris fűtőanyagot – eddig csak orosz forrásból tette ezt –, és amerikai technológiát alkalmazna a paksi atomerőmű kiégett fűtőelemeinek tárolására is. A csomag része a kis moduláris reaktorok területén való együttműködés is.