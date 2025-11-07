Sorsdöntő mondat Trumptól, amikor Orbán Viktort fogadta: Magyarország mentességet kaphat Amerikától – megtarthatja az orosz olajat
A Bloomberg értesülései alapján Donald Trump amerikai elnök pénteken a Fehér Házban arról beszélt, hogy mérlegeli Magyarország felmentését az orosz energiát sújtó amerikai szankciók alól, mielőtt elkezdődtek volna a tárgyalások Orbán Viktor miniszterelnökkel. „Megvizsgáljuk a lehetőséget, mert számára nagyon nehéz máshonnan beszerezni az olajat és a gázt” – jelentette ki az amerikai elnök.
Orbán a találkozó előtt hangsúlyozta: ez nem politikai kérés, hanem gazdasági kényszer.
Nem ajándékot kérek az amerikaiaktól, csak annak elismerését, hogy a szankciók olyan helyzetbe hozzák Magyarországot, amely tengerpart nélkül egyszerűen kezelhetetlen
– fogalmazott a Kossuth rádióban még az út előtt.
A magyar delegáció jelentős létszámmal érkezett Washingtonba: miniszterek, üzletemberek és a kormányhoz közel álló jobboldali véleményformálók kísérték a miniszterelnököt, egy 220 fős Wizz Air-gépet bérelve az útra.
Washington a szankciós vitáktól hangos
Orbán látogatása előtt amerikai szenátorok kétpárti csoportja nyújtott be határozatot, amely felszólítja Magyarországot, hogy hagyjon fel orosz energiaszállítói függésével. A kezdeményezéshez olyan neves republikánusok és demokraták csatlakoztak, mint Mitch McConnell, Chuck Grassley, Jeanne Shaheen és Chris Coons.
A Bloomberg által látott dokumentum szerint „Magyarország semmilyen jelet nem mutat arra, hogy csökkentené orosz energiafüggőségét”, és arra szólítja fel Budapestet, hogy tartsa magát az Európai Unió célkitűzéséhez, amely 2027 végéig minden orosz energiahordozó importját megszüntetné.
Európa hatalmas előrelépést tett abban, hogy elvágja energiakapcsolatait Moszkvával, de Magyarország magatartása aláássa a kollektív biztonságot és erősíti a Kremlt
– írta közleményében Shaheen.
Pénteken Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy Washingtonban kétoldalú atomenergia-egyezményt ír alá Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. A megállapodás értelmében Magyarország először vásárol majd amerikai nukleáris fűtőanyagot – eddig csak orosz forrásból tette ezt –, és amerikai technológiát alkalmazna a paksi atomerőmű kiégett fűtőelemeinek tárolására is. A csomag része a kis moduláris reaktorok területén való együttműködés is.
Orbán: „Nem adjuk fel szövetségeseinket”
Washingtoni tartózkodása alatt Orbán találkozott Eduardo Bolsonaróval, a börtönbüntetésre ítélt volt brazil elnök fiával is, akivel kapcsolatban a magyar kormányfő a közösségi médiában azt írta: „Szilárdan kiállunk a Bolsonaro család mellett ezekben a nehéz időkben – barátaink és szövetségeseink, akik soha nem adják fel.”
A Fehér Ház-Karmelita-tengely e heti eseményei világossá tették: Magyarország pozíciója az orosz szankciók ügyében nemcsak európai, hanem immár amerikai politikai kérdéssé is vált.
Orbán számára most az a kérdés, hogy Trump végül hajlandó lesz-e kivételt tenni vele – vagy Washington inkább az egységes fellépést választja Moszkvával szemben.
A Trump-Orbán-csúcs miatt Brüsszelnek át kell gondolna, meddig bünteti még Magyarországot: az amerikai elnök erről beszélget az EU-val
A találkozó tétje nagy: Magyarország és az USA gazdasági, védelmi és geopolitikai együttműködése is új szintre léphet.