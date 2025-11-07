Donald Trump: Az európai vezetők féltékenyek Orbán Viktorra, azt gondolják, bárcsak úgy cselekedtek volna, mint a magyar miniszterelnök
Washingtonban tartott sajtótájékoztatót magyar idő szerint este fél hétkor Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök, a felek az sorra vették azokat a fontos témákat, amiket bevittek az esemény utáni munkaebédre. Napirendre került Magyarország függősége az orosz energiahordozóktól, érintették az orosz-ukrán háborút és többször is visszatértek a migráció kérdésére is. Legutóbbi azért volt hangsúlyos, mert a Donald Trump vezette kormányzat komoly és szinte megoldhatatlan migrációs terhet vett át a Biden-adminisztrációtól, így az USA elnöke határozott választ adott arra, milyen jelentőséggel bír a szigorú, megfontolt és hatékony bevándorlás-politika, amiben szerinte az Orbán-kormánynak nagy tapasztalata van és európai szinten kiemelkedő, amit elért.
Az amerikai elnök leszögezte: „Tiszteletben kell tartani Magyarországot, mert igaza volt a migráció kérdésében. Mi történt a migrációban az elmúlt években?
Felment a bűnesetek száma mindenhol, ahol bevándorlási válság van. Magyarországon most is alacsony ez a ráta, és mindenképpen tisztelni kell ezért Orbán Viktort, még ha nem is értenek vele együtt.
Orbán Viktor erre reagálva kijelentette, hogy „ma senki nem léphet Magyarország területére, aki nem kap erre engedélyt. De mi lett ennek a következménye? Szankcionálnak minket, büntetnek minket, minden egyes nap 1 millió eurót fizetünk a brüsszeli költségvetésbe, mert megállítottuk a migrációt" – emlékeztetett a kormányfő.
Arra a kérdésre, hogy a mai megbeszélés után változhat-e a helyzet. Donald Trump azt felelte, fog beszélni az európai vezetőkkel, akik szerinte „általában megteszik, amit kér tőlük". Az elnök kiemelte, hogy a migrációt meg kell állítani, az emberek pedig féltékenyek Orbán Viktorra, és „azt gondolják, hogy bárcsak úgy cselekedtek volna, mint a magyar miniszterelnök".
Mit élt át Orbán Viktor? 10 év munkája
„Tíz év. Egy évtized. Ennyi ideje védjük a hazánkat és Európát az illegális migrációtól. Tíz éve vezettük be a jogi határzárat. Brüsszelben az asztalt csapkodták és fenyegettek, a nyugati fővárosokban megbélyegeztek. De mi, magyarok kitartottunk. Lezártuk a déli határt, és kimondtuk, hogy magyar földre csak az léphet, akinek mi megengedjük” – a 2015-ben felerősödött európai migrációs válság következtében Magyarország déli határszakaszán felhúzott védelmi vonalról, hazánknak a menekültválság csillapításában játszott szerepéről, a „brüsszeli háláról” és a tévúton járó hazai ellenzékről tett közzé bejegyzést korábban közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.
De mi történt tíz év alatt? – tette fel a kérdést Orbán Viktor a Facebook-oldalán. „Berlinben, Stockholmban, Bécsben és Párizsban romokban a közbiztonság. Migránsbandák tartják rettegésben az embereket. A robbantások, autós merényletek és gyilkosságok mindennapossá váltak. Londonban a minap százezren tüntettek a migráció ellen. A briteknek elegük van. Vissza akarják venni a hazájukat – sorolja az égető problémákat a kormányfő. – Magyarország eközben Európa egyik legbiztonságosabb országa lett. Sosem lehetünk elégedettek, de ami tény, az tény: az élet és vagyon elleni bűncselekmények mélyponton vannak. Az illegális migránsok száma nulla.”
Ez jelentené az igazságosságot? – hazánk a páncél a csatában, de Brüsszel nem fizet
Az uniós költségvetés mértékéhez képest (a 2025-ös büdzsében a kötelezettségvállalás mértéke 4791,1 millió euró, amiből 3203,9 millió euró a valós kifizetés – lásd bővebben a 2025. évi európai uniós költségvetés kiadásainál – a szerk.) elenyészők a határvédelmi kiadások. Magyarország évek óta fizeti annak az árát, hogy az EU külső határán biztosítsa az ellenőrzéseket.
A magyar álláspont szerint mindez sérti a szolidaritás és a felelősség tagállamok közötti igazságos elosztásának elvét.
Orbán Viktor emiatt is írt egy kemény hangvételű levelet Ursula von der Leyennek. A magyar kormányfő követelte az Európai Uniótól Magyarország határvédelmi költségeinek megtérítését, kiemelve, hogy az ország 2015 óta több mint egymillió illegális migráns belépését akadályozta meg, mégis napi egymillió eurós bírságot kap Brüsszeltől. „Magyarország az elmúlt tíz évben a Schengeni Térség jelentős határszakaszát védte, kizárólag a nemzeti költségvetésünkből finanszírozva. Magyarország ismételten kérte ezen kiadások megtérítését az Európai Bizottságtól. Azonban politikai vagy pénzügyi támogatás helyett Magyarország csak folyamatos kritikával találkozott, és példátlan, napi egymillió eurós pénzügyi bírság megfizetésére kötelezték” – hívta fel az Európai Bizottság elnökének figyelmét Orbán Viktor.
A brutális kiadásokat már határozatban is rögzítették
Köztudott, a kormány a bírósági döntés ellenére határozottan érvényesíteni kívánja a határvédelemmel kapcsolatos igényeit Brüsszellel szemben. Egy évvel ezelőtt a Magyar Közlönyben megjelent egy kormányrendelet végrehajtási kérdésekről. Ebben a kormány a következő állításokat fektette le:
- Magyarország az Európai Unió felé irányuló tömeges és ellenőrizetlen illegális bevándorlással szemben folyamatosan és hatékonyan védte az Európai Unió külső és schengeni határait, biztosította a belső határellenőrzések nélküli schengeni térség zavartalan működését.
- Brüsszel mintegy kétmilliárd euróval, azaz mintegy 800 milliárd forinttal tartozik Magyarországnak, ugyanis Magyarország ennyit költött 2015 óta határvédelemre. Ezekhez a terhekhez az Európai Unió érdemben nem járult hozzá, és a határait védő Magyarországgal szolidaritást nem vállalt.
- Magyarországgal szemben az Európai Unió intézményei éppen a határok hatékony védelme miatt indítottak politikai támadásokat és politikailag motivált jogi eljárásokat.
Hazánk 2015 óta védi az Európai Unió külső határait az illegális migrációval ellen. Több mint egymillió illegális belépési kísérletet akadályoztak meg a magyar rendőrök, és több mint kétmilliárd eurót költöttünk már az uniós és a magyar határ védelmére.