Donald Trump: Az európai vezetők féltékenyek Orbán Viktorra, azt gondolják, bárcsak úgy cselekedtek volna, mint a magyar miniszterelnök

Washingtonban tartott sajtótájékoztatót magyar idő szerint este fél hétkor Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök, a felek az sorra vették azokat a fontos témákat, amiket bevittek az esemény utáni munkaebédre. Napirendre került Magyarország függősége az orosz energiahordozóktól, érintették az orosz-ukrán háborút és többször is visszatértek a migráció kérdésére is. Legutóbbi azért volt hangsúlyos, mert a Donald Trump vezette kormányzat komoly és szinte megoldhatatlan migrációs terhet vett át a Biden-adminisztrációtól, így az USA elnöke határozott választ adott arra, milyen jelentőséggel bír a szigorú, megfontolt és hatékony bevándorlás-politika, amiben szerinte az Orbán-kormánynak nagy tapasztalata van és európai szinten kiemelkedő, amit elért.

Donald Trump: Mindenképpen tisztelni kell Orbán Viktort, még ha nem is értenek vele együtt. Fotó: AFP

Az amerikai elnök leszögezte: „Tiszteletben kell tartani Magyarországot, mert igaza volt a migráció kérdésében. Mi történt a migrációban az elmúlt években?

Felment a bűnesetek száma mindenhol, ahol bevándorlási válság van. Magyarországon most is alacsony ez a ráta, és mindenképpen tisztelni kell ezért Orbán Viktort, még ha nem is értenek vele együtt.

Orbán Viktor erre reagálva kijelentette, hogy „ma senki nem léphet Magyarország területére, aki nem kap erre engedélyt. De mi lett ennek a következménye? Szankcionálnak minket, büntetnek minket, minden egyes nap 1 millió eurót fizetünk a brüsszeli költségvetésbe, mert megállítottuk a migrációt" – emlékeztetett a kormányfő.

Arra a kérdésre, hogy a mai megbeszélés után változhat-e a helyzet. Donald Trump azt felelte, fog beszélni az európai vezetőkkel, akik szerinte „általában megteszik, amit kér tőlük". Az elnök kiemelte, hogy a migrációt meg kell állítani, az emberek pedig féltékenyek Orbán Viktorra, és „azt gondolják, hogy bárcsak úgy cselekedtek volna, mint a magyar miniszterelnök".

Mit élt át Orbán Viktor? 10 év munkája

„Tíz év. Egy évtized. Ennyi ideje védjük a hazánkat és Európát az illegális migrációtól. Tíz éve vezettük be a jogi határzárat. Brüsszelben az asztalt csapkodták és fenyegettek, a nyugati fővárosokban megbélyegeztek. De mi, magyarok kitartottunk. Lezártuk a déli határt, és kimondtuk, hogy magyar földre csak az léphet, akinek mi megengedjük” – a 2015-ben felerősödött európai migrációs válság következtében Magyarország déli határszakaszán felhúzott védelmi vonalról, hazánknak a menekültválság csillapításában játszott szerepéről, a „brüsszeli háláról” és a tévúton járó hazai ellenzékről tett közzé bejegyzést korábban közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.