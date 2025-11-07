Új papírt kérhetnek el a rendőrök közúti ellenőrzésnél: ha nincs meg, súlyos következményei lehetnek

A közúti járművek forgalomba helyezéséről és forgalomban tartásáról szóló rendelet január elején módosult, és ez teremtette meg azt a lehetőséget, hogy „tompított és távolsági fényszóró esetében minősítő jellel rendelkező LED-fényforrást is szabad használni. De: nem mindegy, hogy milyen autóba kerül a LED-izzó, ugyanis nem minden típussal kompatibilis – írja a Teol.

LED: immár lecserélhetjük az autónk halogén lámpáját LED-fényforrásra / Fotó: AFP

Az Osram Magyarországon elsőként szerzett engedélyt LED-es termékekre. Ezzel hazánkban is lehetővé vált a LED-izzók utólagos, közúti használatra vonatkozó beszerelése az eredetileg halogénizzóval gyártott járművek fényszóróiba – írta a cég közleményében.

A régebbi autók és motorkerékpárok is használhatnak LED-izzókat, amelyek energiatakarékosabbak és tartósabbak. Fontos az engedélyek és dokumentáció megléte a problémák elkerülése végett.

A kompatibilitási listát ezen a linken találjuk. A listából kiderül az is, hogy pontosan melyik izzót lehet beletenni, és szükséges-e további kiegészítő (beszerelőkeret, porvédő sapka, Canbus vagy Error canceller) a beszereléshez. A megvásárolt termék csomagolásán található a magyarországi minősítő jel (egy H betű és 8 szám), továbbá a hologramos matricán egy hétjegyű kód, amely az azonosításhoz szükséges, amit a gyártó weboldalán lehet elvégezni. Az azonosítást követően ki kell választani és nyomtatni a terméktípushoz tartozó műbizonylatot.

Otthon nem lehet cserélni

Csak autószerelő műhelyben végezhetik a cserelámpák beszerelését.

A LED-esítés tehát nem végezhető el korlátozás nélkül,

ezért érdemes tisztában lenni a jogszabályi előírásokkal, hogy elkerüljük a büntetéseket.

A cserelámpák beszerelését autószerelő műhelyben, szakember végezheti el. Itt ellenőrzik a lámpatest számát a kompatibilitási lista alapján, beszerelik a fényforrást, majd kitöltik a műbizonylatot, ezzel igazolva a cserét. Az így kiállított műbizonylatot a jármű okmányával együtt kell tartani, azt ellenőrzéskor át kell adni az ellenőrzésre jogosultnak – mondta az általunk megkérdezett szekszárdi szerelőműhely vezetője, Plesz Imre. A LED-izzó beszerelése után tehát műbizonylatot kérhet a rendőr, amelyet az autószerelő ad ki a beszerelés után.