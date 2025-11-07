Zakatol a gyorsjelentési szezon: reflektorfényben a magyar blue chipek

Kevesebb új lakás, de több építési engedély – ezzel tudnánk röviden leírni 2025 januártól szeptemberig tartó időszakát. Több mint 7000 új lakás készült el, miközben csaknem 20 ezer új építési engedélyt adtak ki. Csak a kisebb, nem megyei jogú városokban tudott emelkedni az átadott lakások száma, a fővárosban és a községekben viszont jelentősen csökkent.

A hazai kiskereskedelem alakulása

A kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához viszonyítva 3 százalékkal nőtt, míg az előző hónaphoz képest változatlan maradt. Az élelmiszerüzletek és a nem élelmiszerboltok forgalma hasonló mértékben bővült, míg az üzemanyag-értékesítés enyhébben emelkedett.

Összességében 2025 első kilenc hónapjában a kiskereskedelem forgalma magasabb volt, mint egy évvel korábban.

A gyorsjelentések időszaka

A harmadik negyedéves eredmények sorban érkeznek, és a héten több hazai nagyvállalat is közzétette friss számait. A Richter Gedeon bevétele az év első kilenc hónapjában közel 670 milliárd forint volt, éves szinten mintegy 7 százalékos a növekedés, ám a harmadik negyedévben már némi lassulás látszott. A Mol csoport szintén nyilvánosságra hozta harmadik negyedéves eredményeit. Működési eredménye mintegy 2,5 milliárd dollár volt, a korábbi negyedévinél visszafogottabb, de a piaci várakozásokon belül maradt. A OTP Bank ma tette közzé gyorsjelentését, amelyből kiderült, hogy a pénzintézet pénzügyi helyzete továbbra is stabil, és nyeresége meghaladta az elemzői előrejelzéseket. A növekedést a külföldi leánybankok eredményei és a hitelezési aktivitás élénkülése támogatták, miközben a kockázati költségek továbbra is mérsékeltek maradtak.

A jövő hét izgalmas kilátásokat tartogat a gazdaság számára

Kiderül, hogyan alakult októberben a magyar infláció. Éves szinten kissé magasabb lehetett, mint szeptemberben, de a havi áremelkedés továbbra is mérsékelt maradhatott. Az élelmiszerek és a tartós fogyasztási cikkek áraiban nem várható nagy változás, miközben az üzemanyagárak enyhén csökkenhettek.