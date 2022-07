A Szibéria Ereje vezeték 2019 óta szállítja az orosz gázt Kína északi részére, 2020 decembere óta egészen Pekingig, és a tervek szerint 2025-re befejezik a végső, déli szakasz építését is, amelyen Sanghajig jut le a csövön az energiahordozó. A vezetéket nyolc éve építi a két állami energetikai vállalat, az orosz Gazprom és a Kínai Nemzeti Kőolajipari Társaság, amely a világ harmadik legnagyobb olajipari cége. Az üzlet mindkét fél számára előnyös: Moszkva részben pótolhatja legnagyobb gázpiacát, az Európai Uniót, amely az ukrajnai háború miatt meg akarja szüntetni az energiafüggését Oroszországtól, Kína pedig diverzifikálni szeretné az energiaforrásait.

Fotó: Cao Jianxiong / AFP



Moszkva az építkezés kezdete óta 55 milliárd dollárnyi összeget fektetett a vezeték oroszországi szakaszának a felépítésébe, ehhez képest 2019 decembere óta mindössze 3,81 milliárd dollár értékben szállított gázt Kínába a pekingi vámhivatal júniusi jelentése szerint.

A szállítások azonban jelentősen felgyorsultak az év első felében, majdnem háromszorosára nőttek 2021 azonos időszakához képest, és elérték az 1,66 milliárd dollárt.

A Gazprom a Szibéria Ereje vezetéken a tavalyihoz képest 63,4 százalékkal több, 7,5 milliárd köbméter gázt szállított Kínába ebben a időszakban, miközben a volt Szovjetunió területén kívülre irányuló exportja 31 százalékkal, 68,9 milliárd köbméterre esett vissza. Az eredeti orosz–kínai megállapodás szerint a következő évtizedekben évi 38 milliárd köbméternyi gáz szállítása a cél. Február elején, Vlagyimir Putyin elnök pekingi látogatása alatt ezt tízmilliárd köbméterrel bővítették, bár arra nem tértek ki, hogy mikor tervezik elérni ezt a szintet. A Reuters akkori becslése szerint a pótlólagos szállítások értéke 25 év alatt elérheti a 37,5 milliárd dollárt. Tárgyalnak további gázvezetékek építéséről is például Mongólián keresztül. Ez lenne a Szibéria Ereje-2, és Ulánbátor reményei szerint két éven belül megkezdődhetnek a munkálatok.

Kína azonban nem csak az orosz energiára alapoz,

a CNBC beszámolója szerint az év első felében a tavalyihoz képest 52 százalékkal több, 4,52 milliárd dollár értékben importált gázt Türkmenisztánból is.

A földgáz még mindig csekély szerepet játszik a kínai energiaimportban, amelynek a zömét a nyersolaj teszi ki – Oroszország ezen a téren is előrelépett, májusban és júniusban is Kína legnagyobb olajellátója volt, átvéve Szaúd-Arábia helyét. A kínai finomítók kihasználják, hogy a nyugati szankciók miatt az oroszok diszkontáron kínálják az olajat, szakértők szerint – Indiával együtt – már májusban egymilliárd hordónyit halmoztak fel belőle.

Kína energiaellátásában fontos szerepet játszik a szén is, és bár ennek döntő többségét odahaza bányásszák, az elmúlt hónapokban egyre többet vásárolnak Oroszországból is, amelyet Moszkva szintén kedvezményes áron értékesít a szankciók miatt. A kétoldalú együttműködés emellett kiterjed a nukleáris energiára is, a két elnök tavaly májusban állapodott meg két kínai erőmű közös építéséről.