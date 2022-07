Az egykori jugoszláv elnök, Tito halálát követően az el nem kötelezettek mozgalma is veszíteni kezdett jelentőségéből. Tito mellett Nehru, Egyiptom második elnöke volt a mozgalom egyik alapítója 1961-ben. Jugoszlávia felbomlást követően Szerbia és Egyiptom kapcsolatai is megfakultak, de most három napig Belgrádban tartózkodott Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök.

Fotó: Milos Miskov / Anadolu Agency via AFP

Aleksandar Vučić szerb elnök kijelentette, hogy a látogatásnak minden bizonnyal történelmi jelentősége van Szerbia számára, és biztos abban, hogy az együttműködés megújulásából, valamint a kapcsolatok elmélyüléséből népeik és országaik is profitálnak.

Szerbiában az idén több mint 3 millió tonna búza termett, ami több mint a duplája a hazai szükségleteknek, és Egyiptom a búza mellett a szerbiai almára is vevő lenne.

A szerb elnök szerint a kétoldali tanúsítványok is megvannak már ezen áruk esetében, és hamarosan a szerbiai marhahús kivitele is megindulhat Egyiptom irányában.

Azt is bejelentették, hogy az év végéig elkészül a két ország közötti szabadkereskedelmi egyezménytervezet, amit alá is írhatnak.

Ehhez köthető a hír, hogy a szerb kormány a napokban eltörölte a korábban bevezetett búza- és kukoricakiviteli tilalmat. A mezőgazdasági minisztérium közlése szerint a döntést a megfelelő helyzetelemzés és az aratás utáni búzatartalékok számbavétele után hozták meg. A két gabonafajta szabad kiviteléről szóló rendelet szeptemberig lesz érvényben, amikor újabb elemzés készül a várható hozamokról és a stratégiai fontosságú tartalékok nagyságáról. A kormány arról is döntött, hogy engedélyt ad 4000 tonna nyers és csomagolatlan napraforgóolaj kivitelére.