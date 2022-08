A szélsőséges időjárás miatt kevés lesz a gyapot, drágulni fognak a ruházati cikkek

A gyapot ára egyre emelkedik a globális készletek zsugorodása miatt. A brazil termelők már jelezték, hogy már most a várakozások alatt van az idei termés. India, Kína és az Egyesült Államok is jelezték, hogy az időjárás miatt kevesebb gyapotot tudnak majd betakarítani. A készletek fogyása fel fogja hajtani a gyapot árát, ami a ruházati cikkek és a papír árában is jelentkezni fog.

2 órája | Szerző: P. A. R.

A szélsőséges időjárás gyakorlatilag a világ összes nagyobb pamuttermelőjét nehéz helyzetbe hozta. Indiában, a világ legnagyobb termelő országában a heves esőzések és a kártevők annyira lepusztították a gyapottermést, hogy az országnak importálnia kell a gyapotot a feldolgozóipar számára. Kínában ezzel szemben a rendkívüli hőség miatt került veszélybe a betakarítás. Az Egyesült Államokban, a termék legnagyobb export országában a szárazság pusztítja a termést, emiatt pedig egy évtizede a legalacsonyabb termést várják az országban. Brazília, a gyapot második legnagyobb exportőre jelezte, hogy a hőség és a szárazság miatt 30 százalékkal kevesebb lesz a gyapot idén, mint tavaly volt - írta meg a Bloomberg. Fotó: Shutterstock Az éghajlatváltozás okozta szélsőséges időjárási események együttesen 30 százalékos drágulást hoztak a gyapot árában. Idén év elején óta a legmagasabb szintet érte el az ára, emiatt pedig szűkült a ruházati beszállítók árrése szerte a világon. Akkora az aszály Kínában, hogy negyedére apadt az ország legnagyobb tava A száraz, forró hőség az előrejelzések szerint tartós is lehet, és a szokásosnál korábban kezdődött. A beszállítók már jelezték, hogy a romló gazdasági környezet miatt emelkedni fognak a ruházati cikkek, a pelenkák, vagy például a papír árai is. A Bom Futuro csoport, Brazília egyik legnagyobb gyapottermelője, ami az ország bevetett gyapotföldjeinek nagyjából 10 százalékát birtokolja jelezte, hogy 27 százalékkal csökkentette az idei hozamvárakozását a tavalyihoz képest. Az Egyesült Államok termelése 28 százalékkal zuhan a most kezdődött szezonban. Az USA várakozásai szerint a termelésük a 2009-2010-es szezon óta a legalacsonyabb szintet fogja elérni az idén. Ez azzal fog járni, hogy a készletek szinte történelmi mélypontra fognak süllyedni. Az USA és Brazília együtt adják a világ gyapotexportjának felét. A globális kínálat csökkenése olyan meredek lett, hogy beárnyékolja a kereslet növekedését. Az Egyesült Államok kormánya és piaci elemzők szerint a rekordalacsony kínálat mellett a kereslet is vissza fog esni a következő időszakban, mivel a globális gazdaság lassulása miatt kisebb lesz a kereslet a ruházati cikkek iránt. Ezzel együtt a következő hónapokban a gyapotárak jelentősen meg fognak nőni.

