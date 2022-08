Jelentősen csökkent az osztrákok függősége az orosz gáztól

Haladásról számolt be hétfőn az osztrák kormány az ország orosz gázzal kapcsolatos függőségének és a készletezés kapcsán – írja a Reuters. Az energiaellátásról szóló válságcsúcsot követően az ország kancellára, Karl Nehammer közölte, hogy

a márciusi 15 terrawattórás mennyiséget már most 50-re sikerült növelni, miközben 76-ra lehet majd szükség.

Fotó: Barbara Gindl/AFP

Leonore Gewessler környezetvédelmi miniszter pedig arról számolt be, hogy a korábbi 80 százalékról 50 százalék alá csökkent az ország függése az orosz nyersanyagtól, valamint hogy az éves fogyasztás nagyjából 55 százaléka a tárolókban van, miközben a fűtési szezon kezdetére remélt 80 százalékos mennyiség is elérhető közelségben van. Hozzátette hogy reggel 6 óra óta lehetőség van a haidachi tároló használatára is.

A kérdéses tároló Gazprom tulajdonában álló része több mint 21 terrawattóra kapacitással bír, a több mint 95 terrawattórás osztrák kapacitás ötödét meghaladó részesedéssel bír, annak használatát más cégeknek is lehetővé tevő döntését a múlt héten hozta meg az osztrák kormány.