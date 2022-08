A Goldman Sachs és a Nomura is visszavágta a kínai gazdaság növekedési kilátásait. Előbbi a teljes évet tekintve háromszázalékos bővülést vár a korábban jelzett 3,3 százalék helyett, utóbbi még pesszimistább, hiszen a szintén 3,3, százalék helyett már csak 2,8-es emelkedést tart valószínűnek.

Fotó: Shutterstock



Az amerikai befektetési bank és a japán globális pénzügyi szolgáltató is a gyenge keresletre, a járvánnyal kapcsolatos zéró tolerancia politika okozta bizonytalanságokra, valamint a szokatlanul forró és száraz nyár miatt bevezetett energiakorlátozásokra hivatkozott. Utóbbi miatt az ország bizonyos részein leállították a gyárakat. A CNBC a hírrel kapcsolatban emlékeztetett, hogy

a befektetési bankok egyre pesszimistábban azt illetően, hogy Kína el tudja érni az idén a célul kitűzött 5,5 százalékos növekedést.

Júliusban néhány pekingi illetékesek is jelezte, hogy ez esetleg nem sikerül.

A Nomura egyébként arra számít, hogy a helyi kormány jövő márciusig kitart a zéró tolerancia politikája mellett, bármennyire árt is az a gazdaságnak, különösen az ingatlanszektort húzza vissza. Bár a kínai központi bank a hét elején váratlanul csökkentette a kamatlábakat, a Goldman Sachs és a Nomura szerint is meglehetősen korlátozott Peking válasza.

„Bár egyesek aggódnak, hogy túl sok politikai ösztönzés várható a második fél évben, ezzel szemben a valódi kockázat az, hogy a pekingi politikai támogatás túl kevés, túl kései és túlságosan hatástalan lehet” – figyelmeztetett a Nomura.



A Goldman Sachs szerint a meglepő kamatcsökkentés nem feltétlenül jelzi az agresszívabb lazítás kezdetét, a politikai döntéshozóknak nemcsak gazdasági, hanem politikai korlátokkal is szembe kell nézniük. „Jelenleg valószínűleg a további lefelé mutató kockázatok megfékezésére, valamint a foglalkoztatás és a társadalmi stabilitás biztosítására összpontosítanak a 20. pártkongresszus előtt” – vélik.