Ismét gallononként (1 gallon = 3,78 liter) négy dollár alatt lehet hozzájutni a normál benzin üzemanyaghoz az Egyesült Államokban, azok után, hogy júniusban történelmi rekordok dőltek, és ötössel kezdődtek az árak. Most a márciusi állapot tért vissza, ami nagy megkönnyebbülés az autósoknak, a politikusoknak és egyik magyarázatául szolgálhat annak, miért érkezhetett a vártnál jobb, a július hóról szóló inflációs adat.

Az országos benzinár átlaga csütörtökön esett először 4 dollár alá, aki autózik, örömmel böngészheti a statisztikákat, amelyekben 58 egymást követő napon láthatók egyre alacsonyabb számok, köszönhetően elsősorban a nyersolajjegyzésárak zuhanásának: az amerikai típus (WTI) hordónkénti ára 92 dollár alatt van, olcsóbb, mint az orosz–ukrán háború kirobbanása napján.

Fotó: Mandel Ngan / AFP

Egyébként az 5 dolláros gallonár valóban sokakat elriasztott még a benzinkutak környékéről is, az Energiainformációs Hivatal (EIA) legsokatmondóbb mérőszáma (a fogyasztás négyhetes mozgóátlaga) még augusztus elején is napi egymillió hordóval állt alacsonyabban, mint a Covid-járvány előtti időszakban. Ez azt jelenti, hogy még a 4 dollár körüli benzinár (amely legutóbb márciusban volt jellemző) is fáj, különösen, ha magas inflációval párosul, nem beszélve a tavaly augusztusi, gallononként háromdolláros tankolás élményéről.

Az EIA adatai szerint hiány nem fenyeget,

25 napra elegendő mennyiség, 220 millió hordónyi benzin van a tárolókban,

ami csak kicsivel marad el az ötéves átlagtól.

A finomítóktól való távolság, valamint az államonként eltérő adótartalom miatt az árak még mindig nagy szórást mutatnak, a legolcsóbb a tankolás (3,5 dollárral) a déli államokban, például Texasban, míg a legtöbbet a nyugati parton autózók fizetnek, 4,9 dollárt. Kérdés, hogy a nagyon is húsba vágó benzin- és dízelárak hónapjai alatt rendkívül gyorsan változó vezetési szokások – a megkérdezettek kétharmada vált hirtelen tudatosabbá és autózási szempontból jobb szervezővé – mennyire maradnak tartósak. Jó hír, hogy a nagy felhasználók is fellélegezhetnek, a mezőgazdaság és a szállítmányozás is olcsóbban jut dízel üzemanyaghoz, igaz- itt az árak lassabban mocorognak lefelé.

A Goldman Sachs friss elemzése szerint az év végére a normál benzin átlagára 8,5 százalékkal lesz magasabb a jelenleginél, vagyis valahol 4,35 dollárra emelkedhet.

Idén ősszel például a szokásos őszi finomítói karbantartások és az esetleges hurrikánok okozhatnak fennakadást a kínálati oldalon. Jövőre pedig 4,4 dolláros éves átlagos szintet prognosztizálnak.