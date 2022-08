Általános nézet, hogy a videojáték-ipar válságálló. Ha gazdasági visszaesés következik be, a szoftvereket és hardvereket gyártó vállalatok könnyedén átvészelik a krízist, sőt még növekedni is szoktak. Toto Serkan, a japán Kantan Games játékokkal foglalkozó tanácsadó cég vezérigazgatója nem emlékszik olyan recesszióra az elmúlt négy évtizedben, amely jelentős hatással lett volna a szegmensre. Szerinte a gaming olcsó hobbi, ráadásul azok, akik elveszítik a munkájukat, rengeteg szórakoztatóipari terméket fogyasztanak. A vezérigazgató úgy véli, hogy a játékipar bizonyos mértékig valóban válságálló. Most azonban más idők jönnek: ha a recesszió valóban megérkezik, az erős munkaerőpiac közepette következik be. Jelenleg nem magas a munkanélküliség, így nem egyértelmű, hogy a játékok profitálni fognak a gazdasági aktivitás visszaeséséből – mondja Michael Pachter, a Wedbush Securities elemzője. Általános tendencia, hogy a játékipar egyre jobban összefonódik a nagy tech- és reklámiparral. Ez a legjobban a mobiljátékok területén figyelhető meg.

Az okostelefonos applikációkat, köztük játékokat is árusító digitális áruházakat (Google Play, Apple Store) az Alphabet alá tartozó Google és az Apple irányítja. A fejlesztőktől beszedett jutalékok pedig nagy hatással vannak az iparág egészére – mondja Mandeep Singh, a Bloomberg Intelligence elemzője. Szerinte a mobiljátékok kiadói attól függnek, hogy az Apple és a Google hogyan dönt a saját szolgáltatásairól.

Fotó: Alex Pantling / Getty Images

A konzol- és PC-szegmenssel szemben a mobiljátékok terén a free-to-play üzleti modell terjedt el. Vagyis a játékokért nem kell fizetni, de cserébe a gamereknek reklámokat kell bámulniuk. Ezen a területen a kiadók és a fejlesztők minden eddiginél jobban függnek a hirdetésektől. Ha a nagy technológiai cégek vagy a reklámipar visszaesik, a játékipar bevételei is csökkenhetnek. Egyelőre azonban nem úgy tűnik, hogy a Big Tech vállalatok veszélyben lennének. Ehhez hozzá kell tenni, hogy a konzol és a PC kevésbé függ a reklámoktól, ez elsősorban a mobilokra igaz.

Japánban a legolcsóbbak a konzolok

Japán több szempontból is különös világ, így van ez a konzolok területén is. A gyengébb jen miatt a távol-keleti országban minden elektronikai termék ára nőtt az elmúlt hónapokban, egy kivétel akad: a konzoloké. A Sony, a Nintendo és a Microsoft is ragaszkodik a 100 jen/dollár átváltáshoz, ennek köszönhetően a konzolok 100 dollárral olcsóbbak a szigetországban, mint a világ más részein. Egyik cég sem emel árakat, mert attól tartanak, hogy a fogyasztók más terméket választanak. A vállalatok inkább abban bíznak, hogy a nemzetközi eladásokból pótolják a veszteségeket. Viszont elemzők szerint ez az üzleti modell fenntarthatatlan. Már csak azért is, mert élelmes japánok a felkelő nap országában megvásárolják a nyomott áru konzolt, majd máshol értékesítik. Ito Kazunori, a Morningstar elemzője szerint az ország lakosai lassan hozzászoknak az inflációhoz, így elfogadnák azt is, hogy a konzolok ára is emelkedik. A furcsa helyzet eredménye, hogy minden Japánban eladott konzol kevésbé lesz jövedelmező a gyártója számára, mivel az előállítási költségeket dollárban határozzák meg.

Fotó: Tetsuya Kikumasa / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP

A végső lökést a reálisabb árképzés felé a konzolok viszonteladói piacokon való eladása adhatja. A szürkepiac az elmúlt hetekben egyre nagyobb lett, és a következő hónapokban csak tovább erősödik. Közben a csiphiány és a globális ellátási láncok miatt a gyártók küszködnek az igények kielégítésével.

A vállalatok egyelőre azt közölték, hogy nem terveznek áremeléseket, azonban az üzleti modelljük miatt ezt előbb-utóbb meg kell lépniük.

Kevesebb konzol és játék fogyott

Korábban portálunk is beszámolt arról, hogy a Sony a vártnál kevesebb konzolt és játékot adott el, a cégnek mégis három százalékkal nőtt a profitja az utolsó negyedévben. Ez azzal magyarázható, hogy más részlegek (streaming, zene, filmek) több bevételt termeltek. Totoki Hiroki pénzügyi igazgató szerint a járványügyi korlátozások feloldása miatt az emberek kevesebbet játszottak, így kevesebb gamingterméket vettek.

Igazán nagy bajban a Nintendo lehet. Néhány napja megírtuk, hogy a Nintendo Switch konzolok egyik fő összeszerelője, a Hoshido az elektronikus alkatrészek beszerzésének nehézségeire panaszkodik, emiatt előrejelzése szerint a július–szeptemberi időszakban a termelés csökken. A távol-keleti vállalat a március végéig tartó pénzügyi évben 21 millió Switch eladását tervezi, ám ez a fejlemények fényében meghiúsulhat.

Fotó: Kazuhiro Nogi / AFP

Az Electronic Arts (EA) az elemzők becsléseitől elmaradó bevételi előrejelzést adott a folyó negyedévre. A társaság az idén még nem adott ki nagyobb címet, viszont a tavaly megjelent Battlefield 2042 kiváltotta a gamerek dühét, a középszerű játékot a kritikusok sem szerették.

A kiadó még az idén piacra dobja a Madden NFL és a FIFA sorozatának új részeit, 2023 elején pedig a legújabb Star Wars címet. A vállalat reményei szerint ezek felpörgetik az eladásokat.

Az Activision Blizzard az elemzői becsléseket meghaladó bevételről számolt be, de a kiigazított eladások 15 százalékkal csökkentek az egy évvel korábbihoz képest. Ez részben azzal magyarázható, hogy a Call of Duty Vanguard rossz kritikákat kapott és a játékosok sem szerették.

Az Activision Blizzard és az EA gyengébb számait két okkal magyarázzák: egyrészt az általuk kiadott játékok nem fogytak jól, másrészt

a járványügyi korlátozásokat feloldották, így az embereknek kevesebb idejük jut játszani.

Ugyanezzel magyarázzák, hogy a vártnál kevesebb konzol fogyott, aminek a gyártását a csiphiány és a globális ellátási láncok megakadása is nehezíti. Ráadásul az orosz–ukrán háború miatt a gyártók kivonultak az orosz piacról, ami jelentős bevételkiesést okozott.