A rekordtermelés jókor jön, ugyanis Európa az elmúlt évtizedek legsúlyosabb energiaválságát éli át.

A napelemek az Európai Unió villamosenergia-termelésének mintegy 12 százalékát adhatták a májustól augusztusig terjedő periódusban, ha az ezek által termelt áramot földgáz égetésével kellett volna előállítani, az 29 milliárd eurójába fájt volna az öreg kontinens lakosságának.

Fotó: Daniel Reinhardt / DPA

A számok megerősítik azt az elméletet, amely szerint a megújuló energiaforrások játszhatnak döntő szerepet a fosszilis energiaforrásoktól való elszakadásban – írja a Bloomberg.

Megtérülnek a napenergia-kapacitásba irányuló befektetések

– hangsúlyozta Pawel Czyzak, az Ember éghajlati elemzőközpont szakértője. A napenergia minden terawattórája megtakarítást hoz a lakosságnak – mondta –, nyilvánvalóan minél több napelemparkra van szükségünk.





A napenergia-termelés elérte a 99,4 terawattórát a nyári hónapokban, ez 28 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A napelemek segítségével a földgázhasználat 20 milliárd köbméterrel csökkent.

A fejlesztések továbbra is olyan ütemben zajlanak, hogy a napelemek által termelt villamos energia rekordokat dönthet évről évre a következő évtizedben.

Idén nyáron persze a keresletet az oroszországi gázszállítások bizonytalanabbá válása mellett a hőhullámok miatt megnövő légkondicionálási igény is fűtötte. Emellett a franciaországi atomreaktorokat karbantartás miatt bezárták, így az európai hálózatból kiesett az egyik legnagyobb alacsony szén-dioxid-kibocsátású táplálója. A nagy melegben a vízi utak nemcsak hajózhatatlanná váltak, hanem a vízenergia-termelés is megnehezült.

Az azonban tény, hogy a napelemek sokkal kevésbé hatékonyak télen, így tehát továbbra is kihívás Európának orosz gáztól való függés. A megújulók közül télen a szélenergia jelenthetne megoldást, ez azonban jóval kiszámíthatatlanabb energiatermelési mód.