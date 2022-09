A kávéfogyasztás becslések szerint világszerte egymilliárd ember napi rutinjának fontos része. Ám az aromás fekete ital rajongói közül viszonylag kevesen tudják, hogy a világ számos kávékeverékéhez használnak brazil kávébabokat. Tavaly azonban a dél-amerikai ország éves termése csaknem negyedével esett vissza az aszály miatt, a kávébabkínálat visszaesése pedig a nagykereskedelmi árak megugrását okozta. A BBC arról ír, hogyan, milyen módszerekkel próbálják javítani a gazdálkodók a termelékenységüket, hogy meg tudjanak küzdeni az egyre szélsőségesebb időjárási viszonyok okozta kihívásokkal.

Kávébabot pörkölő munkás a brazíliai kávétermesztés egyik kiemelt régiójában, Sao Paulóban.

Fotó: Bloomberg / Getty Images

Brazília messze a világ legnagyobb kávébabtermelője: a globális kínálat több mint egyharmadát, egészen pontosan 37 százalékát adta 2020-ban. A második helyen Vietnám áll 17 százalékkal.

A brazil babok népszerűek, és testességükről, édességükről ismertek. Ezért a világ számos kávékeverékében a mi kávénkat használják alapként

– mondja Christiano Borges, az Ipanema Coffees, az ország legnagyobb termelőjének vezetője.

Milyen hatással vannak az időjárási viszonyok a kávétermesztésre?

A brazil kávénövények mintegy 70 százaléka a magas árú arabica fajtához, a fennmaradó 30 százalék pedig a robusta típushoz tartozik. Az előbbit elsősorban a friss, az utóbbit viszont leginkább az instant kávékhoz használják. Tavaly azonban csaknem negyedével esett vissza Brazíliában az éves termés, ugyanis a fő kávétermelő régiót – Minas Gerais, Sao Paulo és Paraná államot – aszály sújtotta. Ennek hatására a kávébabkínálat világszerte csökkent, a nagykereskedelmi árak pedig megduplázódtak tavaly nyárra.

Azért, hogy a jövőben elkerüljék a termelés drasztikus visszaesését, Brazília legnagyobb kávétermelői egyre inkább a technológiai újítások és a különböző okosmegoldások felé fordulnak. Az Okuyama az egyik olyan vállalat, amelyik a digitalizációban látja a megoldást. Azt állítják, bevételeik legalább 10 százalékát technológiai újításokba fektetik. A Minas Gerais-i székhelyű vállalkozásnak 1100 hektárnyi kávéültetvénye van, és munkatársai a Cropwise Protector nevű alkalmazást használják, amelyet a svájci-kínai mezőgazdasági technológiai cég, a Syngenta fejleszt.

Hogyan orvosolható az aszály okozta kár a kávétermesztésben?

A szoftver különböző földi érzékelők adatait és műholdképeket használ, hogy feltérképezze az ültetvények állapotát, a táblagépeken vagy laptopokon megjeleníthető vizuális információk pedig lehetővé teszik a mezőgazdasági munkásoknak, hogy gyorsan, illetve célzottan azon a területen avatkozzanak be (például öntözéssel vagy kártevőirtással), ahol arra valóban szükség van. Ez a módszer környezetkímélőbb is, hiszen adott esetben elkerülhető a teljes termőterület vegyszerezése például rovarirtás esetén.

Minden év hoz valami új kihívást, de ezek a technológiák segítenek leküzdeni az akadályokat

– mondta Bruno Hiroiti, az Okuyama egyik menedzsere, hozzátéve, hogy a kávébabok szárítási folyamatát is fejlesztették: befektettek egy olyan eszközbe, amelyikkel a pörkölés előtti tárolás során nyomon tudják követni a hőmérséklet alakulását, és az időzítést is be tudják állítani, így energiát sem pazarolnak.

Az Ipanema Coffees vezetője, aki Minas Gerais államban három helyszínen összesen 4300 hektáron gazdálkodik, azt mondja, az elmúlt években ők is a technológiai fejlesztések mellett döntöttek.

Hatalmas összeget áldoztunk a félautomata öntözés kiépítésére: a rendszer méri a vízhiányt és az időjárási körülményeket, így minden területre vonatkozóan külön ajánlásokat ad. Az öntözőrendszer segített nekünk a termelékenységünk javításában

– állítja Christiano Borges.

A kávétermesztés egyik legnagyobb kihívása a szélsőséges időjárás okozta károk enyhítése.

Fotó: Bloomberg

Az Ipanema első embere hozzáteszi, hogy minden traktoron nyomkövető van a termelékenység mérésére, a Cropwise Protector szofverrel pedig a kártevőket monitorozzák. Elmondása szerint az alkalmazás annak meghatározásában segít, hogy az ültetvényeken hol és milyen intenzitással jelentkezik egy adott probléma. De még itt sem ér véget az okosmegoldások sora: a kávébabok betakarítása után automata szelektálót használnak a termések válogatásához. Ennek segítségével különítik el az érett, sárga és piros színű babokat a még éretlenektől.

A gépet úgy állítjuk be, hogy beprogramozzuk a szükséges színeket. Miután a babok a szállítószalagra kerülnek, a nem az általunk meghatározott színű terméseket sűrített levegővel kilökjük

– mondja Rodrigo Ferreira üzemvezető.

Mit hozhat a jövő?

Flora Viana, a Cropwise Protectort fejlesztő Syngenta digitális mezőgazdaságért felelős globális marketingmenedzsere szerint a brazil kávétermelők pusztán azzal már nem tudják növelni termelékenységüket, hogy több földet vásárolnak.

A termelőknek ehelyett a termelési folyamatot kell optimalizálniuk

– vélekedett.

A technológiai újítások bevezetését azonban nagymértékben megnehezíti a megfelelően képzett személyzet hiánya. Az Ipanema 800 alkalmazottja közül néhányan főiskolai oktatáson vesznek részt, azonban az ország kávétermelésének 66 százalékáért felelős kistermelők ezt nem feltétlenül engedhetik meg maguknak.

Halvány reménysugár, hogy a várakozások szerint az 5G-hálózatok kiépítése javítani fogja a vidéki területek internetkapcsolatát, ezáltal a Cropwise Protectorhoz hasonló technológiák is elterjedtebbé válhatnak.