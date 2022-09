A szlovák parlament csak ma fogadta el első olvasatban a kulcsfontosságú, az árak megzabolázását célzó energetikai törvényjavaslatokat, miközben a cégek már hosszú hetek-hónapok óta szenvednek a magas földgáz- és villanyárak miatt. Olyannyira, hogy a garamszentkereszti Slovalco alumíniumkohó le is állt, az árvai színesfémkohászati vállalat kényszerűségből szintén felfüggesztette tevékenységét, s a napokban kiderült az is, hogy az ország legnagyobb földgáz-felhasználója, a dél-szlovákiai Vágsellyén (Sala) működő Duslo Sala vegyipari cég szintén azt tervezi, átmenetileg leállítja gyártását.

Fotó: Stefan Puchner / DPA Picture-Alliance via AFP

Ha ez valóban megtörténik, akkor az ország és vele a teljes régió a korszerű dízelmotorokhoz elengedhetetlen AdBlue adalékanyag nélkül marad, ugyanis a Duslo Európa ennek a terméknek az egyik legnagyobb előállítója. Az AdBlue-t az Euro 5 és az ennél magasabb szabványnak megfelelő dízelmotorokban használják. A Duslo Sala augusztus közepe óta eleve áll, ugyanis tervezett, hathetes nyári karbantartás folyik a kétezer dolgozónak munkát adó cégnél.

Petr Bláha, a Duslo vezérigazgatója viszont most közölte, hogy

komolyan fontolgatják a termelés szüneteltetését, és hogy állami segítség híján egyelőre nem indítják újra a gyárat.

A magas földgázárak miatt egyedül a termelés újraindítása mintegy 10 millió eurós költséggel jár, és akkor még egy csepp adalékanyagot sem gyártottunk – mondta a vezérigazgató, aki morózus hangulatában azt is szóvá tette, hogy

a szlovák kormány az Európai Unióban vélhetőleg az utolsó, amely még mindig nem hozott határozott intézkedéseket az energiaárak megzabolázására

A Duslo tavaly ősszel is revolverezte már a kormányt, hogy a magas földgázbeszerzési árak miatt nem rentábilis az AdBlue gyártása, akkor az új megrendelések felvételének leállításával és exportstoppal tudták ideig-óráig az asztal alá söpörni a problémát. Akkor a kormány azzal segített, hogy felvásárolta a stratégiai készleteket, mintegy félmillió litert. A hiány kapcsán akkor a Mol is csekekvésre kényszerült.

A Duslo ráadásul az egyik legnagyobb műtrágyagyártó is egyben, vagyis leállása hosszabb távon a közlekedés mellett a mezőgazdaságot is nagyon érzékenyen érintené. Arról nem is szólva, hogy a 22 ezres Vágsellye járási székhely legnagyobb munkaadójáról beszélünk. A Duslo a szlovák származású volt cseh kormányfő, Andrej Babis milliárdos cégbirodalmába tartozik.