Pert indított az Amazon ellen Kalifornia, a verseny korlátozásával és az árak mesterséges felhajtásával vádolva az online kereskedőt. Az eljárás megindítását az állam főügyésze, Rob Bonta jelentette be szerdán, felhívva a figyelmet arra, hogy a vállalat olyan megállapodásra kényszeríti a kereskedőket, melyek értelmében azok más felületeken nem kérhetnek alacsonyabb árat termékeikért.

Fotó: Jamie Kelter Davis/Bloomberg via Getty Images

A San Francisco-i állami bíróság elé terjesztett kereset a versenyellenes magatartás beszüntetésének elrendelését és a kaliforniai vásárlók számára nyújtott kompenzációt szeretne elérni az eljárással.

A cég politikája, mely

a külsős eladókat más oldalakon is áremelésre kényszeríti azzal, hogy ellenkező esetben eltünteti őket az oldalon lefuttatott keresések találataiból.

Ezt a gyakorlatot a most elindított eljárás is kiemeli, ám nem ez az első eset, amikor ez ellen megpróbálnak fellépni a hatóságok.

Tavaly Washington D.C. főügyésze indított hasonló pert a kiskereskedelmi óriás ellen, ám a bíróság megszüntette az eljárást, igaz a döntés ellen a főügyész fellebbezett – írja a Bloomberg. Egy másik ügyben, melyet nem a főváros, hanem a tagállam Washington indított, az Amazon 2,25 millió dolláros peren kívüli egyezséget kötött.

De indult a cég ellen csoportos per a vásárlók vagy épp a munkavállalók részéről is.

Az online áruház a trösztellenes és fogyasztóvédelmi megbízatással is rendelkező Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) célkeresztjében is feltűnt, már 2019-ben, a Trump-adminisztráció idején. A szervezet élére már Biden által kinevezett Lina Khan vezetésével a vizsgálatok tovább szélesedtek, érintve a cég felvásárlásait is.

Az Amazont versenykorlátozó gyakorlata miatt Európában is elmarasztalták.