Szijjártó: meg kell védeni a Török Áramlatot

A Török Áramlat gázvezeték biztonsága kiemelten fontos Magyarország számára – jelentette ki Szijjártó Péter azon a tanácskozáson, amelyen a Türk Államok Szervezetének (TÁSZ) energiaügyi miniszterei vesznek részt szerdán a kazahsztáni Almatiban.

Fotó: Anadolu Agency

A külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán közvetített felszólalásában figyelmeztetett: a Török Áramlat fontosságát felértékelte, hogy a Balti-tenger alatt futó Északi Áramlat működése nem biztosított. Ezért felhívta azon országok vezetőinek figyelmét, amelyeken a vezeték keresztülmegy, hogy figyeljenek a Török Áramlat működésére.

„Ezzel Lengyelország csak jól járt” – ünnepli az Északi Áramlat felrobbantását Sikorski Két hétig a sérült vezetékek közelébe sem tudnak jutni a hatóságok – közölte Dánia. Továbbra is rejtély, ki állhat a gázvezetékek felrobbantása mögött.

Arra is emlékeztetett, hogy a magyar kormányt számos támadás érte a Török Áramlat megvalósítása miatt, ám a vezeték nélkül most hatalmas bajban volna Magyarország. A tanácskozás napirendjén a zöldenergia-átmenet fontosságáról is szó esett. Ennek során a TÁSZ tagállamai és megfigyelő országai beszámolnak a zöldenergia-átmenettel kapcsolatos nemzeti prioritásaikról.