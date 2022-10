Az Ukrajna elleni invázió után Európa próbál megszabadulni az orosz gázfüggéstől, és az alternatívát a cseppfolyósított gáz (LNG) jelenti. A kontinens országai az idén több LNG-t vásároltak, mint valaha, az Independent Commodity Intelligence Services (ICIS) elemzőcsoport adatai szerint Franciaország 88, Hollandia 109 és Belgium 157 százalékkal többet exportált, mint az előző év azonos időszakában.

A kereslet nő, a kínálat mennyisége adott. Fotó: Bloomberg / Getty Images



Európa azonban csak úgy volt képes növelni az exportját, hogy többet fizetett az LNG-ért, mint amennyit más piaci szereplők hajlandók voltak, mondta a Deutsche Wellének Alex Munton, a Rapidan energetikai kutatócsoport elemzője. Ennek következtében az LNG egyre kevésbé elérhető opcióvá vált a szegény, főleg ázsiai országok számára, mivel csökkent a kínálat. Ezt igazolják az ICIS statisztikái is:

a bangladesi kereslet 10, a pakisztáni 19 százalékkal esett vissza éves bázison január és szeptember között.

(A kínai ennél is nagyobb mértékben, 22 százalékkal, Peking viszont fordított úton jár, mint Európa, és növeli az Oroszországból származó energiaimportját.)

Bangladesben több mint százmillió ember maradt áram nélkül. Fotó: Munir Uz Zaman / AFP



Néhány országban már érezhetőek is a hiány következményei. Bangladesben a múlt héten majdnem egy évtizede nem tapasztalt áramkimaradást okozott, több mint százmillió ember maradt órákra elektromos energia nélkül. A világ egyik legszegényebb országa számára hónapok óta egyre nagyobb nehézséget jelent, hogy elég gázhoz jusson a világpiacról, bár az áramkimaradásban szerepet játszott a hálózat korszerűtlensége is.

Európa próbál megszerezni minden egyes elérhető gázmolekulát. Felvásárolnak mindent még a határidős jegyzésekben is, és a vásárlóerejük sokkal nagyobb, mint a fejlődő országoké. Ez nagyon súlyos problémát jelent az olyan országoknak, mint Banglades, India és Pakisztán

– mondta a portálnak Mohammad Tamim, a dakkai BRAC magán kutatóegyetem munkatársa. (India helyzete azonban hasonló Kínáéhoz, az ország is kihasználja, hogy az oroszok diszkontáron kínálják az Európában fölöslegessé vált energiahordozókat, bár csak az olajat.)

Súlyos energiaválság alakult ki Pakisztánban is, amelyet az idén előbb brutális hőhullám, majd legalább másfél ezer ember életét követelő áradás sújtott. A helyzet érzékeltetésére egyetlen példa: az ország egyáltalán nem kapott ajánlatot egy négy és hat év közötti időszakra szóló, havi egyetlen (!) rakomány LNG szállítására kiírt pályázatra a beszállítóktól, és hónapok óta a spotpiacokon is nehezen tud LNG-t vásárolni. A Pakisztánhoz hasonló országok számára az egyik legnagyobb problémát az jelenti, hogy olyan beszállítókkal kötött szerződést, amelyek nem állítják elő, csak forgalmazzák az LNG-t. Nekik ugyan kötbért kell fizetniük, ha úgy döntenek, hogy inkább másnak adják el a lekötött mennyiséget, de a magas LNG-árak mellett még így is jelentős nyereségre tehetnek szert, ha a szállítmányokat jövedelmezőbb piacon értékesítik.

Pakisztán nagy része víz alá került. Fotó: FIDA Hussain/AFP



A globális LNG-piacra nehezedő nyomás ráadásul aligha enyhül a közeljövőben, az európai kereslet magas marad, de pótlólagos exportkapacitásra évekig nem számíthatunk. „Ha a világnak, vagy bizonyos piacoknak hirtelen több LNG-re van szüksége, akkor sem lehet nagyobb kínálatot biztosítani, mert az meghatározott mennyiségű” – emlékeztetett a Rapidan elemzője. A megkezdett nagyarányú beruházások azt jelentik, hogy a következő négy évben várhatóan jelentős új kapacitásokat állítanak majd üzembe, de addig kiszorul a versenyből néhány ország.

Nagy LNG készletek piacra dobására még egy két évet várni kell - mondta a VG Podcastnak Pletser Tamás, az Erste olaj-, és gázipari elemzője.