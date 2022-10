Sokan szinte gyerekeknek adandó „játékpénzként” tekintettek az Egyesült Államokban az elmúlt évtizedekben a kétdolláros bankjegyekre. Ha valaki kis címlettel akart fizetni, akkor szinte kizárólag az egy- és ötdolláros bankókat használta. Az infláció azonban felülírja a szokásokat számos területen, például azokért a termékekért, amelyek eddig mindössze egyetlen dollárba kerültek – mint az egydolláros pizza vagy a dollárboltok termékei –, ma már sokkal többet kérnek az eladók.

Fotó: Getty Images

Éppen ezért már nem elég, ha csak egyeseket halmoznak a tárcákban az amerikaiak, illetve elég, csak akkor egyre többet kell magukkal vinniük.

A CNN cikkében idézték Heatcher McCabe írót, aki a kétdolláros bankók igazi szószólója Amerikában, és szerinte nagyon is szükség van erre az elfeledett bankjegyre a jelenlegi nehéz időkben.

„Tom” még forgalomban van

A kétdollárosokat az USA harmadik elnökének, Thomas Jeffersonnak az arcképe díszíti, ezért a köznyelvben csak Tomnak hívják a bankót. Igazi városi legendák övezik a létét, sőt nemlétét, hiszen a felmérések szerint olyan kevés kétdollárossal találkoznak az amerikaiak, hogy a többség úgy tudja, már nem is nyomják őket. Ez csak részben igaz: mivel alig használják ezeket a bankjegyeket, valóban jóval kevesebbet kell belőlük újranyomni, mert egész egyszerűen nem használódnak el.

Hiába a tomboló infláció, a magyarok úgy halmozzák a készpénzt, mintha nem lenne holnap Júliusban tovább nőtt a forgalomban lévő készpénz állománya a jegybank adatai szerint.

Csepp a készpénztengerben

Az amerikai jegybank adatai szerint összesen 1,4 milliárd darab kétdolláros volt forgalomban 2020-ban. Ez a mennyiség ugyanakkor elenyésző a teljes, kétbilliárd dolláros készpénzállományban. Nem csoda, hogy a legtöbb amerikai nem is találkozik ezekkel a bankókkal. Legalábbis eddig így volt, de az amerikai jegybank már jelezte, hogy idén 204 millió új kétdollárost rendeltek be, így valamelyest növekedni fog az állományuk.

Fotó: Tetra Images / Getty Images

Balszerencse áradása

Az infláció tehát rávilágít az amerikai bankjegyek „fekete bárányára”, amelynek már bemutatása is heves ellenszenvet váltott ki a 19. század végén. Az eleinte Alexander Hamilton arcképével ellátott bankjegyek – Jefferson csak 1869-től került rá – a közhiedelem szerint balszerencsét okoznak. Az sem tett jót a hírnevének, hogy elsősorban a lóversenypályákon használták, ahol éppen ennyibe került egy tét az 1900-as évek elején, de sokan a prostitúcióval is azonosították. A jegybank sokáig küzdött a bankókért, de végül feladta, és 1966-ban le is állította a nyomtatását, keresleti hiányra hivatkozva.

Nem túl dicsőséges visszatérés

1976-ban aztán visszatért a kétdolláros, az amerikai függetlenség kikiáltásának kétszázadik évfordulójára időzítve újra nyomtatni kezdték, immár a függetlenségi nyilatkozat aláírásának ábrázolásával a hátoldalán. A cél az volt, hogy megkurtítsák a forgalomban lévő egydollárosok számát, amelyek fenntartása egyre drágább volt a Fednek. Ez azonban hibás lépés volt, hiszen az embereknek annyira megtetszett az új pénz, hogy inkább eltették otthon, ahelyett, hogy elköltötték volna.

Fotó: Douglas Sacha / AFP

Vannak, akik nem tudnak meglenni nélküle

A kétdollárosok azonban valahogy mégis utat találtak az amerikai kultúrába, és ma már, ha nem is a túlnyomó többség, előszeretettel használják. Az amerikai légierőnél például az U–2 kémrepülőgépek pilótái mindig vittek magukkal egy ilyen bankjegyet a bevetésekre, de a Clemson Tigers egyetemi amerikaifoci-csapat szurkolói is összefirkált kétdollárosokkal, általuk „tigrises ketteseknek” nevezett bankókkal fizetnek évtizedek óta az idegenbeli mérkőzéseken.

Szakértők szerint a kétdollárosok tehát újra előtérbe kerülhetnek, ennek pedig az amerikai jegybank, végső soron az amerikai gazdaság lesz a haszonélvezője, hiszen ugyanakkora költséggel állíthat elő az egydollárosok helyett kétdolláros bankjegyeket, azaz megfelezheti a költségeit, ha még tovább nő a bankók népszerűsége. Vagy az infláció…