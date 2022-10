Máris készülnek a legnagyobb kereskedelmi láncok az óriási visszaküldési hullámra, amely az ünnepeket jellemzi. Elsősorban az Egyesült Államokban jelent egyre nagyobb problémát a visszaküldés: a Fox News cikke szerint minden egymilliárd dollárnyi eladott termékből 166 millió dollárnyit visszaküldenek a vásárlók.

Fotó: Jeff Greenberg / GettyImages

Sőt, a visszaküldésre specializálódott csalók is egyre nagyobb gondot okoznak. A lap szerint 100 dollárból 10,3-at elveszítenek a nagy kereskedelmi láncok, amely miatt egyre több nagyvállalat azon gondolkozik, hogy bevezesse a visszaküldési költséget.

A J.Crew már be is vezette, ott 7 dollár 50 cent egy termék online visszaadása, de ez csak néhány dologra érvényes. A Zara szintén bevezette a költséget a harmadik félnél leadott cikkekre, 3,95 dollárt számolnak fel. Az Abercrombie & Fitch cég pedig akkor számol fel 7 dollárt a visszaküldésért, ha ez online történik, személyesen továbbra is ingyenes.

A Fox úgy tudja, hogy a Magyarországon is népszerű svéd ruhacég, a H&M is bevezeti a visszaküldési költséget, egyelőre csak teszt jelleggel.

Ugyanakkor vannak cégek, amelyek épp ellenkezőleg, a rendkívül magas infláció miatt úgy döntött, hogy enyhít a visszaküldési szabályokon. Október egy és január vége között ingyenes lesz minden visszaküldés.

A fraud.net becslése szerint a visszaküldési csalások éves szinten 24 milliárd dollárnyi kárt okoznak a nagy kereskedelmi láncoknak.