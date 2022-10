Az Európai Bizottság még nem kapott semmilyen információt az ügyben – közölte a szervezet szóvivője a Politico kérdésére azt követően, hogy az Európai Ügyészség hivatalosan is vizsgálja az EB és a Pfizer tavaly májusi szerződését, amelyben az EB 35 milliárd euróért vásárolt 1,8 milliárd koronavírus elleni vakcinát a cégtől. Ez az a vakcinabeszerzés, amelyben Magyarország nem kívánt részt venni, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter indoklása szerint 19 millió Pfizer-vakcinát kellett volna megrendelni és kifizetni, függetlenül attól, hogy szükség lesz-e az oltóanyagokra. A megállapodással kapcsolatos botrányt az okozza, hogy a The New York Times megírta: Von der Leyen gyakorlatilag sms-ben egyeztetett a részletekről a Pfizer vezérigazgatójával, Albert Bourlával.

Fotó: Frederick Florin / AFP

Korábban úgy tűnt, a bizottság első embere megúszhatja az Európai Számvevőszék szimpla megrovásával, ám az ügyészség vizsgálata egészen más kategória, hiszen

a szervezet bűncselekmények, például csalás, pénzmosás vagy korrupció után nyomoz.

Nem véletlen, hogy a német BioNTech biotechnológiai cég részvényei a hír hallatán zuhanni kezdtek. A bizonytalanságot növeli, hogy az ügyészség a közleményében nem részletezte, pontosan mely személyeket és szerződéseket vizsgálja, és azt sem, miért indította el a folyamatot, vagy azt, miért pont most.

Emily O’Reilly európai ombudsman első jelentésében mindenesetre megállapította, hogy Von der Leyen stábja szándékosan hátráltatta a munkájukat, amikor azt állította, nem talált semmiféle szöveges üzenetet az EB-elnök és Bourla között. Később kiderült, csak a belső dokumentum-nyilvántartást tekintették át, az sms-eket nem, mondván, azok túlságosan „rövid életűek”, ezért nem tartoznak a szakpolitikával kapcsolatos dokumentumok megőrzésére vonatkozó uniós jogszabály hatálya alá.

A számvevőszék ezt követően arról írt, hogy az Európai Bizottság elnöke határozottan beavatkozott a Pfizerrel kötött megállapodás előkészítésébe, sőt, ez volt az egyetlen olyan koronavírus elleni oltóanyagról szóló szerződés, amelynek tárgyalásán nem vett részt a direkt az erre a célra létrehozott munkacsoport. Bár korábban született egy álláspont arról, hogy a tagállamok szakértőit bevonva az Európai Parlament megvitatja a 2022-es vakcinastratégiát, ez a találkozó végül nem történt meg, Von der Leyen tényként mutatta be a Pfizerrel kötött alku részleteit, amelyet a bizottság jóváhagyott.

Nemrég az Európai Parlament Covid-ügyekkel foglalkozó különbizottsága több gyógyszeripari vállalatot, köztük természetesen a Pfizert is meghallgatta a járvány elleni küzdelemben betöltött szerepéről. Francia sajtóhírek szerint a képviselők csalódottan vették tudomásul, hogy bár Bourlát szerették volna meghallgatni és kérdezni, ő nem jelent meg, helyette Janine Small, a cég oltóanyagrészlegének vezetője válaszolt – a politikusok azzal vádolták a vezérigazgatót, hogy szándékosan nem ért rá, mert nem akart részt venni a vitában.

Small azzal védekezett, hogy a Pfizer átlátható szerződést kötött az Európai Unióval, és minden dokumentum elérhető a parlament képviselői számára – ez igaz, ám azt több forrás is megerősítette, hogy a nyilvánosan olvasható megállapodás több részletét kitakarták, azaz teljes képet nem kaphatnak róla.

A Pfizer szakértője arról biztosította az EP-tagokat, hogy a sajtóhírekkel ellentétben egyetlen szerződést sem kötöttek meg sms-ben, csupán a járvány alatt általánossá vált home office miatt Bourla több fontos személynek is megadta a telefonszámát, hogy könnyebben elérjék egymást. Csakhogy az ombudsman jelentése nem azt állapította meg, hogy a szerződést sms-ben kötötték meg, hanem azt, hogy a részletekről egyeztek meg ebben a formában. A Politico szakértője szerint

bár a konkrét dokumentumokat már a két fél jogi csapata írta meg, az nincs bizonyítva, hogy az sms-eknek milyen szerepük volt a politikai és gazdasági döntés meghozatalában.

Visszafordíthatatlan következményekkel járhat Von der Leyen nemtörődömsége A vasúti szakma szerint az Európai Bizottság nem reagált érdemben a súlyos problémákra, pedig a szektor akár kétmilliárd eurós veszteséget is elszenvedhet a villamosenergia-árak drasztikus emelkedése miatt.

Véronique Trillet-Lenoir francia EP-képviselő, a különbizottság elnöke szerint függetlenül attól, hogy a Pfizer készítménye milliók életét menthette meg, reagálnia kell az aggályokra, így ismét meghívót küldenek Bourlának. Ami Von der Leyent illeti, az Európai Bizottság ugyebár mélyen hallgat, ám a Politico szerint nem lehet alábecsülni, hogy az ügyészség nyomoz, ami értelemszerűen kellemetlen véget is érhet az elnök szempontjából.

Formai szabálytalanság esetén nem hinném, hogy indokolt lenne von der Leyen lemondása, ha pedig törvénytelen dolog történt, a hatóságoknak kell eljárniuk

– mondta korábban román lapoknak Cristian Busoi EP-képviselő.