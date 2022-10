Rishi Sunak brit kormányfő szerdán megtartotta az új kabinet első ülését, és máris született egy fontos döntés. Eszerint elhalasztják a gazdasági tervek eredetileg október 31-ére tervezett ismertetését. A lépés logikus, lévén, hogy a tervet még Liz Truss és első pénzügyminisztere, Kwasi Warteng kezdte összeállítani, ráadásul az idő is nagyon kevés lett volna az új kabinet felállása és az esemény között.

Fotó: Justin Tallis / AFP

A tervet, amely várhatóan meghatározza, hogy a kormány hogyan fogja betömni a 40 milliárd fontos költségvetési hiányt, november 17-én ismerteti majd Jeremy Hunt pénzügyminiszter. Szerinte a több idő segíteni fog a kormánynak a „nehéz döntések meghozatalában, amelyek kiállják az idő próbáját”.

Nagy-Britannia hitelessége megrendült a pénzügyi piacokon a múlt hónapban, amikor bejelentették a finanszírozás nélküli adócsökkentések sorát. A miniköltségvetés olyan súlyos kötvénypiaci hullámvölgyet okozott, hogy a Bank of Englandnek be kellett avatkoznia, Truss pedig fordulatra kényszerült, és végül lemondott.

„Első számú prioritásunk a gazdasági stabilitás és a bizalom helyreállítása abban, hogy az Egyesült Királyság olyan ország, amely fizetőképes, és ezért a középtávú költségvetési terv rendkívül fontos” – mondta a televízióban a hír bejelentésekor Hunt. Megerősítette azt is, hogy középtávon csökkenteni fogják az adósságot.

A hírre a brit államkötvények tovább növelték veszteségeiket. A hosszú lejáratú aranykamatok hozamai új ülésszakbeli csúcsra emelkedtek, mivel 12-13 bázisponttal nőttek a nap folyamán. A font sterling árfolyama alig változott a bejelentés hatására, előtte majdnem egy százalékkal erősödött a dollárhoz képest. A piacokat ugyanis már az eléggé megnyugtatta, hogy Sunak lett a kormányfő, és megtartotta pénzügyminiszternek Huntot.